Calcio: Niccolò Delmastro del Fossano al Trofeo "Angelo Dossena" con la maglia della Rappresentativa Nazionale Dilettanti U18

Niccolò Delmastro, calciatore classe 2005 del Fossano, è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 18 di mister Giannichedda per la 45ª edizione del Trofeo “Angelo Dossena”, competizione per la categoria Under 19-Primavera in programma dal 12 al 17 giugno 2023 sui campi in provincia di Bergamo, Brescia e Cremona.

La Rappresentativa Nazionale giocherà contro la Primavera del Brescia, Cremonese e Monza.

Nell’altro girone si scontreranno le Primavera di Atalanta, Como, Ferralpisalò ed i giapponesi dello JUFA.