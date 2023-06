Calcio Serie D: Bra e Marchisone avanti insieme

Prende forma il Bra 2023/24.

Tra le conferme certe in vista della prossima stagione c'è quella di Luca Marchisone, jolly offensivo classe 2001.

La società ne ha annunciato la permanenza in giallorosso attraverso i suoi canali di comunicazione.

LA NOTA DELL' A. C. BRA

Con soddisfazione, l'A.C. Bra comunica la prosecuzione del rapporto sportivo con Luca Marchisone. La talentuosa pedina offensiva (nata a Cuneo nel 2001) era ritornata in giallorosso nel dicembre 2022. In precedenza, aveva indossato i nostri colori per 3 anni. Lampi, scintille, giocate, fantasia, gol, esultanze. Ancora insieme, Luca e il Bra.