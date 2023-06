Granda Canoa Club: Mattia Ferrero vince la medaglia d’argento nella quarta tappa dell’ Eca Junior Slalom Cup

Nove nazioni ed oltre 300 gli atleti nelle due giornate di gara che si sono svolte il 10 e 11 giugno a Valstagna (Vi) sulle acque del Brenta.

Il Granda Canoa Club si è presentato alla competizione con tre atleti: Mattia Ferrero (K1 M under 14), Oliver Fina (K1 M under 14) e Dennis Fina (C1 M under 14), già a Valstagna da cinque giorni poichè convocati al raduno giovanile della Nazionale Italiana.

Mattia Ferrero si posiziona al primo posto del podio nella prima giornata di gara con una prestazione, quella in finale, praticamente perfetta, mentre, a causa di un salto di porta, i due fratelli Fina restano fuori dalla finale.

Nella seconda giornata di gara, tutti e tre i ragazzi accedono alla finale con piazzamenti di rilievo (2° Dennis Fina, 4° Oliver Fina e 7° Mattia Ferrero) che fanno ben sperare in una finale entusiasmante.

Le aspettative vengono confermate quando alla chiusura della competizione è proprio Ferrero ad ottenere il punteggio necessario per salire sul secondo gradino del podio della tappa italiana di Eca Junior Slalom Cup.

Tanta l’emozione del ragazzo, dei suoi compagni e dei suoi allenatori Nina Roggiery e Fulvio Fina: “Il gruppo cresce in modo costante e con entusiasmo. E’ bello vedere come i sacrifici e l’impegno di questi giovani atleti trovino un risultato concreto. La medaglia internazionale di Mattia servirà da stimolo per tutta la squadra ed è stato emozionante vedere l’abbraccio sincero e coinvolto degli altri compagni, a testimonianza che il lavoro di gruppo svolto anche con la psicologa Michela Cesano sta dando i risultati sperati. Sia negli allenamenti che nei momenti di team building con la psicologa, insegniamo loro che, se pur la canoa sia uno sport individuale, è la forza del gruppo a fare la differenza.”