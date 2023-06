Racconigi Cycling Team: primo podio stagionale di Irene Cagnazzo

Esaltante prestazione e primo podio stagionale per un'ottima Irene Cagnazzo nell'edizione numero 39 del “Gran Premio Ciclisti Arcade”, gara open andata in scena sulle strade trevigiane.

La junior tesserata per il Racconigi Cycling Team, quinta classificata al “Porto Sant'Elpidio Cycling Festival”, ha conquistato una preziosa medaglia d'argento nella speciale graduatoria riservata alla sua categoria, alle spalle della pluri-titolata su pista e strada Federica Venturelli.

Le 153 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori, in rappresentanza di 33 formazioni, si sono date battaglia per 112,7 chilometri spalmati sulle strade di due distinti circuiti: il primo, lungo 9,8 chilometri quasi completamente pianeggianti, ripetuto per 6 volte, ed il secondo, lungo 13,4 chilometri comprendenti l’insidiosa scalata al G.P.M. del Montello, affrontato per 3 volte. Nel corso del secondo passaggio sull'ascesa più importante di giornata, l’elite Alessia Vigilia ha abbandonato la scomoda compagnia delle avversarie, involandosi in perfetta solitudine verso il traguardo finale.

All’inseguimento della portacolori del team Top Girls - Fassa Bortolo si è formato un drappello composto da dodici atlete, tra cui la cuneese di Bra Irene Cagnazzo, spesso protagonista quando la strada sale. La talentuosa atleta diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo si è giocata allo sprint la seconda piazza assoluta alle spalle della fuggitiva di giornata, cogliendo l’undicesimo posto ma salendo meritatamente sul secondo gradino del podio nella graduatoria finale riservata alla categoria junior. Senza dubbio un risultato importante, conquistato con merito in una gara davvero impegnativa e con avversarie di assoluto valore, che dà morale e nuovi stimoli in vista delle prossime importanti competizioni stagionali.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR "GRAN PREMIO CICLISTI ARCADE" AD ARCADE (TV):

1) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service) Km 112,7 in 2h58'03" alla media di 38,636 Km/h

2) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

3) Ferrari Linda (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

4) Piffer Sara (Team Wilier - Chiara Pierobon)

5) Testa Martina (Canturino 1902 ASD)