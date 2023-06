A Valdieri una lasagna 'per l'Emilia Romagna'

Una stretta di mano tra i gruppi, le associazioni e le attività della Valle Gesso porterà solidarietà all'Emilia Romagna che sta vivendo un grave momento di difficoltà a seguito dell’alluvione avvenuto recentemente.



Venerdì 16 giugno alle ore 20 si terrà presso l'area della Pro Loco di Valdieri per l'evento: "Una lasagna per l'Emilia Romagna". Un antipasto, lasagna, dessert e bicchiere di vino, il cui ricavato sarà devoluto per iniziative di solidarietà nel Comune di Russi, in provincia di Ravenna.



“Ringraziamo le Pro Loco locali e tutte le associazioni partecipanti che a vario titolo hanno deciso di prendere parte all’iniziativa di solidarietà” commenta il sindaco Guido Giordana.



Per info e prenotazione Simonetta (3483164463).