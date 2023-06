Lo scarto diventa bellezza: Plastic is fantastic!

Ultimo momento di arte e condivisione, novità di quest’anno di Start Arte è il workshop Plastic is fantastic! ideato e condotto dall’artista Enrica Borghi che rientra nel progetto espositivo Essenziale, realizzato da Paratissima per START Saluzzo e curato da Francesca Canfora.

Si terrà domenica 18 giugno a Paesana nella sede dello stabilimento dell’Acqua Eva,la sorgente più alta d’Europa.

L'arte contemporanea diventa il filo conduttore per la progettazione di una serie di iniziative rivolte alla comunità per promuovere la cura dell'ambiente e il riciclo, contro l'abbandono dei rifiuti. Partner del progetto è l’azienda Acqua EVA che fornirà i materiali utili alla sua realizzazione.

Enrica Borghi è un'artista che dagli anni 90 realizza i suoi lavori utlizzando rifiuti industriali di scarto,plastica, bottiglie, ma non solo per trasformarli in opere di grande impatto, contribuendo alla sensibilizzazione sui temi di uso consapevole e riciclo.

Domenica prossima, bambini, ragazzi e adulti lavoreranno con lei sull’elemento di scarto per trasformarlo in “bellezza”. Per farlo si utlizzeranno bottiglie di acqua e tappi di colore diverso, cutter, forbici, accendini per deformare la plastica, che saranno usati sotto il controllo di persone adulte.

L’evento è promosso da Start, Terres Monviso, comuni di Saluzzo e Paesana e dal partner Acqua Eva. Ingresso gratuito. Bambini dai 6 anni e accompagnati almeno da un genitore.

Tutte le informazioni sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start23 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo