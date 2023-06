Statale 21 a Demonte: il passaggio di decine e decine di tir in cinque minuti [VIDEO]

Trentatré mezzi pesanti in ingresso e ventitré in uscita dall'abitato di Demonte in circa cinque minuti, prima in una direzione e poi nell'altra, per un totale di 10 minuti circa.

Il video è stato accelerato e la sua durata ridotta ad un terzo circa

Quella che vedete è la situazione che si è venuta a creare stamattina 12 giugno, attorno alle 12, nel paese della Valle Stura che, quotidianamente, viene attraversato da centinaia di mezzi pesanti.

Oggi, con il blocco della circolazione dovuto all'incidente, fortunatamente lieve, che si è verificato verso le 11 e che ha visto coinvolti una vettura e un tir proprio all'altezza del famigerato curvone che immette nel cuore del paese, è stato il delirio.

Un lungo serpentone di mezzi in entrata e in uscita, partiti insieme, uno dopo l'altro, alla ripresa della circolazione. Il traffico normalmente diluito in un'ora, si è concentrato in pochissimi minuti.

Come si può vivere in un paese continuamente ostaggio dei mezzi pesanti? In un paese di una valle alpina, la Valle Stura, attraversato da una strada, la statale 21 del Colle della Maddalena, che dovrebbe essere primariamente a servizio del traffico turistico?

Nel frattempo, della variante attesa da decenni non si sa più nulla, se non che c'è il progetto approvato, ci sono i soldi per realizzarla (non si sa fino a quando), ma l'iter non avanza, perché due Ministeri non si mettono d'accordo.