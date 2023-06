A Vicoforte giornate “A tutto sport”

Settimana particolare per i ragazzi di Vicoforte, e non solo, che si sono cimentati in iniziative sportive a loro dedicate.

Venerdì, ultimo giorno di scuola, gli alunni hanno trascorso la mattinata negli impianti sportivi di Vicoforte per concludere con una sana proposta di valorizzazione delle attività sportive che rappresentano un fattore di benessere del corpo e dello spirito.

Domenica la giornata “A tutto sport” promossa dalla Pro Vicoforte e dal “gruppo genitori” che hanno invitato, presso gli impianti sportivi vicesi, diverse associazioni a presentare le loro proposte di sport: aikido, atletica, baseball, basket, hip hop, pallapugno, rugby, tiro con l’arco, twirling, zumba.

Numerosa la partecipazione di oltre un centinaio di ragazzi, che purtroppo è stata interrotta dal temporale che nel pomeriggio ha concluso in modo brusco ed inatteso l’iniziativa.