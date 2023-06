Benvenute nel club: Zonta Cuneo accoglie tre nuove socie

Nella serata di chiusura dell’anno sociale, il club Zonta Cuneo ha accolto due nuove socie, festeggiando anche la precedente entratura. Spilla e rose gialle (simbolo zontiano) da parte della presidente Bianca Marchet e della madrina Lucia Costa Giani a Chiara Albanese, soprano, docente di canto al Liceo artistico musicale “Ego Bianchi”, musicoterapista specializzata nella prima infanzia.

Presentata dalla madrina Iris Mongiovi ha fatto ingresso poi nel sodalizio femminile cuneese Rosalba La Martina, saviglianese, responsabile imprese con mansioni dirigenziali e sviluppo della Banca Alpi Marittime, che ha sede nell’antico castello di Carrù.

Insieme alle due nuove socie è stata festeggiata Cinzia Marchisio titolare del Nido dei Bimbi di Peveragno, la cui entratura ufficiale nel club, a dicembre dello scorso anno, era stata penalizzata per quanto riguarda la partecipazione da una intensa nevicata.

La serata alla Cascina Rosa di Bossolasco, ha fatto da cornice alla consegna della borsa di studio 2023 “Young Women in Public Affairs” , indetto nelle Scuole Superiori dal club e indirizzata alle giovani donne di età tra i 16 e 19 anni.

E’ stata vinta da Olta Sula, studentessa di origine albanese, residente di Bene Vagienna frequentante la 3° classe dell’indirizzo Turistico dell’Istituto Valluari di Fossano. La giovane è stata inoltre giudicata la migliore tra le partecipanti al concorso di tutta l’Area 3 Zonta, premiata per il successo scolastico, come per l’ impegno nel volontariato, nella società civile e vita pubblica, valori su cui è incentrato il riconoscimento.

La targa di “Zontiana per passione” è stata conferita dalle socie del club per l’impegno continuativo e prezioso a Carla Giuliano.