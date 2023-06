Cuneo e il contenzioso su 'tettoia Vinaj', Boselli: "Possibili responsabilità dirette degli amministratori?"

Nel lungo contenzioso giudiziario che vede coinvolto il Comune di Cuneo e la società ‘Tettoia Vinaj srl’ - incentrato proprio sulla gestione dell’omonimo immobile di piazza Foro Boario - si ritiene pensabile siano ravvisabili ritardi e omissioni temporali che configurino plausibili responsabilità dirette degli amministratori rispetto agli eventuali danni subiti dal Comune (anche a livello di immagine, presenti e pensabili per il prossimo futuro)?



È la domanda che il capogruppo degli Indipendenti di Cuneo Giancarlo Boselli ha posto in un’interpellanza ufficiale, rivolta alla sindaca della città e presentata a qualche giorno di distanza dall’udienza di mercoledì 7 giugno in cui le due parti hanno presentato le proprie conclusioni.



La questione, come detto, arriva da lontano. Nel maggio 2016 la società ha ricevuto dal Comune l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – fatto che ha portato all’apertura, nella struttura di piazza Foro Boario, dell’Open Baladin - , ma ha mancato di corrispondere all’amministrazione i canoni di gestione relativi al periodo che va dal 10 luglio 2015 (essendo il contratto stato stipulato nel 2014) al 30 giugno 2021 per una cifra di 263.715,64 euro e gli oneri di monetizzazione dei parcheggi per ulteriori 281.215,23 euro.



La causa legale intentata dal Comune nel giugno 2021 punta alla corresponsione di quanto dovuto, alla risoluzione del contratto con la società e alla restituzione dell’immobile di proprietà comunale. La prima udienza si era tenuta a novembre di due anni fa.



Nel corso dell’udienza si è definito la scadenza del 26 settembre per il deposito della memoria di replica, e del 6 settembre per la comparsa conclusionale: entro questa data le parti dovranno esporre un testo riassuntivo con le ragioni su cui si fondano le istanze già proposte dinnanzi al giudice istruttore, elencando nelle conclusioni gli specifici provvedimenti che si vogliono ottenere dall’organo giudicante.



Nel testo dell’interpellanza Boselli riporta il commento della prima cittadina: “Procediamo risoluti in questo iter processuale che abbiamo dovuto intraprendere per porre fine a una situazione che danneggia l’amministrazione, sebbene, come più volte ribadito, lo spazio in questione sia rinato grazie agli interventi di riqualificazione e sia oggi una porzione bella e vivace della città”.



La sentenza finale dovrebbe arrivare negli ultimi mesi dell’anno in corso.