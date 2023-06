Bra, successo annunciato per Bicincittà, domenica 11 giugno [FOTO]

Successo annunciato per Bicincittà che domenica 11 giugno ha fatto registrare circa 200 adesioni, animando la città di Bra con un lungo e festoso serpentone composto da partecipanti di tutte le età in sella alla loro bicicletta.

L’intero percorso è stato presidiato da due unità della Polizia Locale per una giornata caratterizzata dal sole e dai sorrisi. L’evento è stato organizzato dal Comitato Territoriale Uisp Bra-Cuneo, che nell’occasione ha voluto ricordare Simone Mallardo, il giovane braidese strappato alla vita troppo presto a causa di un incidente avvenuto nel giugno del 2017. In sua memoria il papà Gianni, la mamma Rosa e la sorella Elena hanno liberato in aria palloncini bianchi e azzurri, in un’immagine davvero commovente.