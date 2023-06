Corsi e consulenze per conoscere i funghi con l'Asl CN1

L’avvicinarsi dell’estate coincide con il periodo di crescita e raccolta dei funghi spontanei che sicuramente sono una passione ed un piacere per tanti ma non bisogna dimenticare che alcune specie rappresentano un rischio importante per la salute e determinano ogni anno centinaia di casi di intossicazioni, in alcuni casi letali.

Per questo motivo è fondamentale essere prudenti e raccogliere specie commestibili di cui si è assolutamente sicuri avvalendosi, quando ritenuto utile, dei micologi dell’ASLCn1 che, previo appuntamento (0172/699245- 0172/240680 – 0175/479763 - 0174/676146 – 0171/450145), nelle diverse sedi del Servizio Igiene Alimenti Nutrizione (SIAN), effettuano consulenze gratuite sui funghi raccolti in proprio o acquistarli per il consumo.

Il SIAN ha inoltre concluso in questi giorni la formazione per 42 tra venditori e addetti alla ristorazione che utilizzano funghi spontanei con l’emissione di appositi attestati dopo il superamento di un esame tenutosi a Fossano nella sala della Coldiretti messa gentilmente a disposizione dalla Direzione di zona .

L’attestato d’idoneità rilasciato dal S.I.A.N. dell’ASL CN1 a coloro che hanno superato l’esame è titolo indispensabile per poter presentare la Notifica per la vendita e somministrazione da parte dei ristoratori di funghi raccolti in proprio.