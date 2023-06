Dal Comune di Mondovì contributi e agevolazioni per la scuola materna estiva comunale e i centri estivi

Soddisfare le esigenze delle famiglie durante il periodo non-scolastico, assicurare un servizio educativo-assistenziale ai figli e supportare i singoli nuclei familiari attraverso un contributo economico diretto. Sono queste, in breve, le novità che l’Amministrazione comunale ha deciso di introdurre per la stagione estiva ormai imminente. Tre azioni concrete già individuate dal Documento Unico di Programmazione 2023/2025, pensate per migliorare i servizi educativi e ludici per la prima infanzia e per i minori in generale.

Da un lato, come già anticipato nelle scorse settimane, l’attivazione della cosiddetta “Scuola materna estiva comunale” presso i locali della scuola dell’infanzia del Ferrone. Un servizio assegnato alla cooperativa sociale “Alemar” Onlus e gestito dalla Cooperativa Valdocco che garantirà, nei mesi di luglio e agosto, un prezioso presidio educativo e assistenziale. Dall’altra, poi, un supporto economico vero e proprio sottoforma di agevolazione per le famiglie svantaggiate i cui figli prenderanno parte alla suddetta “Scuola materna estiva comunale” (dove si manterranno le riduzioni al pagamento dei buoni pasto già accordate per l’anno scolastico 2022/2023) e di contributo diretto a tutte le famiglie i cui figli parteciperanno ad iniziative educative, ricreative, ludiche e sportive denominate “Centri estivi/Estate ragazzi” nel corso dell’estate 2023.

Un contributo, quest’ultimo, riservato alle famiglie residenti nel Comune di Mondovì e riferito alla frequentazione di “Centri Estivi” ed “Estate Ragazzi” gestiti da soggetti aventi sede legale nel Comune di Mondovì e operanti sul territorio cittadino. Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 15 settembre 2023 all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it e dovranno contenere l’apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale, copia della/e ricevuta/e di pagamento rilasciata/e da soggetti organizzatori dei “Centri Estivi” ed “Estate Ragazzi” attivati nell'anno 2023 in ambito cittadino, fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il candidato inoltri il modello di manifestazione di interesse firmato digitalmente). L’importo unitario massimo del contributo riconosciuto alle famiglie ammonterà, rispettivamente, ad € 40 per le frequenze full time e ad un massimo di € 25 per le frequenze part time (mattino o pomeriggio) alla settimana. Per ogni richiedente è comunque stabilito un contributo massimo pari ad € 100.

"Alle soglie della stagione estiva, siamo orgogliosi di dare seguito a una promessa elettorale per noi particolarmente significativa" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione e alle Pari Opportunità, Francesca Bertazzoli. «L’efficacia dei servizi educativi di una città, infatti, si misura anc"e attraverso il supporto che l’Amministrazione pubblica riesce a garantire a tutti i cittadini. Le agevolazioni e i contributi per la “Scuola materna estiva comunale” e i centri estivi, quindi, quale testimonianza concreta di vicinanza alle famiglie e di sensibilità nei confronti delle nuove generazioni e della loro educazione. Agevolare i rapporti interfamiliari e favorire gli scambi sociali tra i ragazzi, insomma, per una comunità monregalese sempre più coesa, colta e consapevole".