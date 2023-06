Firmata un’apposita convenzione tra il Forum Famiglie Cuneo e il Comune di Mondovì per la carta “Famiglia sei Granda”

Uno strumento che riconosce e identifica la famiglia con figli non come semplice insieme di individui, ma come nucleo che convive e condivide passioni ed esigenze.

Con questo spirito è nato, qualche anno fa, il progetto “Carta F6G” (Famiglia sei Granda), promosso dal Forum Famiglie Cuneo in collaborazione con i comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT e il supporto di Confcommercio, Confindustria, Coldiretti e Confagricoltura.

La Carta F6G, tra il resto, garantisce ai singoli possessori di ottenere promozioni e agevolazioni specifiche o di partecipare a iniziative dedicate alle famiglie con figli.

Un’occasione importante, dunque, che richiede però il controllo della veridicità delle informazioni fornite dalle famiglie interessate alla carta stessa e contenute nelle autocertificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.

Proprio per questa ragione, nei giorni scorsi è stata sottoscritta un’apposita convenzione tra il Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Cuneo e il Comune di Mondovì (vincitore del bando “Comune amico della famiglia” per un ammontare di € 27.500,00) per la verifica dell’autenticità delle dichiarazioni suddette.

In tal senso, i controlli verranno temporaneamente effettuati dal Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo libero del Comune di Mondovì.