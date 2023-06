Si è tenuta venerdì 9 giugno presso il salone parrocchiale don Marro di San Rocco Castagnaretta la serata informativa sul significato del dono “Io dono, non so per chi ma so perché” organizzata da Aido comunale Cuneo – Borgo San Dalmazzo in collaborazione con la scuola materna Coniugi Autretti.

Sono state le esperienze raccontate da chi vive giornalmente i reparti ospedalieri dove il significato del dono trova la sua espressione più profonda a spiegare ai tanti presenti non solo quanto sia importante essere donatori, ma anche quanto la medicina abbia fatto enormi progressi nell’ambito della trapiantologia.

Davanti al sindaco Manassero, presente tra il pubblico, eccellenze cuneesi nel campo medico quali la dott.ssa Patrizia Rosso infermiera esperta di procurement di organi e tessuti dell’A.O. Santa Croce Carle Cuneo, il dott. Carlo Ferrando Dirigente medico S.C. Nefrologia e Dialisi A.O. Santa Croce Carle Cuneo, il dott. Roberto Maurizio Direttore della S.C. Cardiochirurgia A.O. Santa Croce Carle Cuneo e il dott. Massimo Boffini S.C. Cardiochirurgia dell’A.O. Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino hanno risposto alle varie domande di Daniela Bianco che ha condotto abilmente la serata.

Molto toccante l’intervento di Patrizia gentile che vive da otto anni con un cuore nuovo.

La provincia di Cuneo è una delle più attive a livello nazionale con i suoi 17.000 donatori ma punta a raggiungere la quota di 20.000 entro la fine del prossimo mandato per cercare far scendere il numero della lista delle persone in attesa di un trapianto. Dire Sì alla donazione è il gesto più semplice e potente che si possa fare per aiutare AIDO a raggiungere il proprio obiettivo.

Una serata piena di forti emozioni come sempre, quando si parla di Donazione Organi, sono le parole di Gianfranco Filippi che ha voluto fortemente questo momento di incontro dopo due anni di stop forzato. Un incontro che ha visto la partecipazione dell’Ensemble vocale Coro’Naria che ha intervallato i vari interventi con voce e musica e di Luca Vargiu autore del romanzo sul tema del dono, Cuore segreto, che ha svelato la data di uscita dello Short film tratto dal libro – “il 7 Luglio la prima a Torino, ma arriveremo anche a Cuneo” – un modo differente per continuare a parlare dell’importanza del dono.