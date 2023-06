La Giunta Comunale di Vicoforte ha fatto visita alle scuole

Per presentarsi agli studenti, ai docenti ed agli operatori scolastici, il Sindaco di Vicoforte Gian Pietro Gasco ed i componenti della Giunta comunale si sono recati a far loro visita.

Tutte le classi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Vicoforte hanno quindi salutato gli amministratori comunali con i quali si dovranno interfacciare nei prossimi anni ed in particolare i nuovi assessori alla pubblica istruzione, Daniela Tarò, ed alle politiche sociali e giovanili, Barbano Nano, oltre al Vice Sindaco Roberto Botto.

Con l’occasione i nuovi amministratori Vicesi hanno anche preso atto del generale buono stato di conservazione degli edifici scolastici che comunque necessitano di alcuni interventi di miglioramento che saranno presto valutati; particolare attenzione è stata posta alla gestione degli accessi per gli studenti della scuola primaria per i quali occorre modificare la situazione attuale che è palesemente non funzionale e da ritenersi provvisoria.

"E’ stato bello - commentano dall'amministrazione - visitare le scuole per augurare buone vacanze agli studenti ed agli insegnanti, ma soprattutto per porre le basi della reciproca collaborazione che sarà immediatamente attivata per diventare concreta ed operativa sin dal prossimo anno scolastico."

Il giorno precedente, il Sindaco e l’assessore Tarò avevano anche portato il saluto dell’Amministrazione comunale agli studenti che, nella palestra comunale e con la presenza del Dirigente Prof. Melino, avevano presentato i risultati di un interessante progetto sulla robotica.