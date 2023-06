La solidarietà tra i temi chiave di Cuneo Illuminata 2023

Come annunciato nei giorni scorsi, Cuneo Illuminata torna dal 1° al 30 luglio 2023 con un programma ricco di luci (a led), fiori, musica e tanti spettacoli per tutte le età.

La manifestazione, organizzata dall'associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte il Comune di Cuneo, il Comitato Madonna del Carmine, ATL del Cuneese, Promocuneo, WeCuneo, Confartigianato Imprese Cuneo, Conitours), ha obiettivi precisi: animare la città con eventi culturali e quindi favorire commercio e turismo, ma soprattutto sostenere enti del territorio (e non) per progetti benefici.

In particolare, saranno tre le realtà coinvolte nella prossima edizione estiva. I fondi raccolti dalla vendita dei gadget, dalle offerte libere e dalla raccolta fondi, saranno destinati ai Comuni dell’Emilia Romagna recentemente colpiti dalla drammatica alluvione. Durante le serate sarà infatti possibile scannerizzare il QR code sul maxischermo e donare in modo semplice e veloce con Satispay (o in contanti presso i volontari di Cuneo Illuminata).

La seconda realtà coinvolta è la Fondazione Ospedale Cuneo Onlus attraverso la cena “Milleluci nel piatto” in programma per giovedì 6 luglio dalle ore 20 in via Roma: una cena solidale, a cura di WeCuneo e di Conitours, per stuzzicare il palato con profumi e sapori fioriti. Non mancherà la cucina delle nostre valli preparata da grandi ristoratori cuneesi. Il ricavato andrà appunto alla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus per lo sviluppo del nosocomio cuneese attraverso l’acquisto di una nuova PET, strumento di diagnostica per immagini utilizzato per rilevare e confermare precocemente la presenza di tumori o valutare l’efficacia delle terapie oncologiche. Maggiori informazioni e iscrizioni: www.cuneoalps.it, 0171 698749 - 0171 696206 oppure info@cuneoalps.it.

“Vorrei esprimere il più sentito ringraziamento a nome mio personale e di tutto il CdA della Fondazione Ospedale Cuneo ONLUS per l’opportunità offertaci” – questo il pensiero della Presidente Silvia Merlo . “La cena ‘Mille Luci nel Piatto’ rappresenta un’ulteriore possibilità per far conoscere la Fondazione Ospedale Cuneo ONLUS e di trasmettere il nostro messaggio di reciprocità. La solidarietà del territorio al nostro progetto per l’acquisto di una apparecchiatura PET da donare all’Ospedale di Cuneo (Centro di eccellenza e punto di riferimento sanitario dell’intera Provincia), ci rende sempre più consapevoli dell’attenzione che la comunità provinciale ci sta riservando, dando supporto all’iniziativa. Sostenere la Fondazione oggi, significa proteggere il nostro domani: la PET rappresenta davvero un dono in grado di salvare le vite”.

Venerdì 14 luglio alle ore 23 si terrà invece la “Corsa sotto le luci” di via Roma (con partenza e arrivo in piazza Foro Boario): gara podistica non competitiva di 5 km, i cui ricavi saranno devoluti all’associazione per le cure palliative “La Cura nello Sguardo” per la realizzazione del progetto “Bellissima”, in cui un team di parrucchieri di estetiste saranno a disposizione dei reparti di oncologia di Cuneo, Savigliano e Mondovì per aiutare le pazienti a ricostruire la propria immagine esteriore. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 1° luglio presso Il Podio Sport in via Valle Po 99 a Cuneo e presso l’A.S.D. Dragonero in piazza XX settembre 3 a Dronero, oppure direttamente allo stand allestito in via Roma/piazza Galimberti la sera della corsa. Fabrizio Giai, presidente de La Cura nello Sguardo : “Siamo grati all’associazione Comitato Cuneo Illuminata per questa iniziativa. La corsa solidale, in programma ad un orario atipico nelle vie cittadine, sarà un bel momento di sport ma anche socialità e divertimento con la “spaghettata di mezzanotte” finale. La finalità benefica rende questo evento ancora più speciale: grazie ai fondi raccolti potremo dare il via a ‘Bellissima’, progetto molto importante per supportare i malati in uno dei momenti più difficili della loro vita”.