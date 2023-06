Mondovì, il comune mette in campo diverse iniziative in favore dei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna

Ad un mese dalla terribile alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e, in particolare, le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il Comune di Mondovì rinvigorisce la propria azione di sostegno in favore dei territori colpiti dal maltempo. Dopo l’adesione formale alla raccolta fondi promossa dall’ANCI nazionale “Per i nostri sindaci e le nostre comunità” (a cui è ancora possibile aderire attraverso l’IBAN intestato ad ANCI con causale “Per i Comuni colpiti" IT 20 N 06230 03202 000057138452), infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere in maniera operativa anche il gruppo comunale di Protezione civile e le associazioni locali di volontariato.

A ciascuna realtà, dunque, è stato richiesto di realizzare un’attività congiunta e coordinata di sensibilizzazione, raccolta fondi e aiuti con iniziative pubbliche utili a veicolare l’invito alla solidarietà e alla generosità in maniera più incisiva e capillare. In parallelo, infine, il Comune di Mondovì si impegnerà ad attuare un’apposita campagna di comunicazione volta ad acuire la consapevolezza di quanto accaduto e l’importanza di una cooperazione interregionale.