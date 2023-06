Presto una nuova vita per l'ex albergo Impero di Prazzo

A Prazzo l’ex albergo Impero avrà nuova vita.

Venerdì 9 giugno, il Consiglio comunale ha promulgato un atto di indirizzo, ossia ha dato mandato alla Giunta di esplorare ed attuare un piano economico ai fini dell’acquisto di questa struttura.

Un primo passo formalizzato e molto importante, a cui seguiranno tutta una serie di procedure istituzionali, tra cui l’atto notarile prima dell’effettivo acquisto. Successivamente, ci sarà la possibilità, tramite gare d’appalto o convenzione, di affidare la gestione dell’ex albergo.

“È presto ora per definire esattamente il preciso utilizzo che verrà fatto di questa struttura - spiega il sindaco di Prazzo Gabriele Lice - ma certamente questo è un passo molto importante per quanto riguarda la valorizzazione del nostro territorio. Auspichiamo in una struttura aperta tutto l’anno, cosa che al momento qui non è presente, accessibile agli studenti delle scuole come anche capace di non trascurare il fatto di essere ubicata vicino alle piste da sci. Auspichiamo una gestione propositiva, tenace ed appassionata, di poter creare sul territorio un’importante struttura di riferimento.”

I prossimi mesi saranno decisivi. Imponente, l’ex albergo Impero attende ora la sua ridefinizione e trasformazione.