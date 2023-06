Savigliano, le tradizioni occitana e pianistica protagoniste della "Rosa Sonora"

In linea con l’ampio arco temporale e geografico (dal medioevo ad oggi) preso in considerazione dagli strumenti musicali esposti nella mostra “Rosa sonora”, organizzata dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e visitabile fino al 31 luglio al Palazzo Muratori Cravetta (via Jerusalem 4, a Savigliano), anche gli eventi correlati offrono un ampio panorama di riferimento, dalle particolari sonorità della tradizione popolare a quella classica, come segue nel prossimo fine settimana, durante l’orario di apertura al pubblico:

sabato 17 giugno ore 15-18,30 ospitando alle ore 16 la nota interprete e autrice di musica occitana, dalle valli piemontesi ai Pirenei (nonché docente presso il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio) Simonetta Baudino organetto, ghironda e cornamusa, con la partecipazione di Giuseppe Quattromini chitarra, fisarmonica e armonica a bocca e degli allievi di organetto;

domenica 18 giugno ore 10-13 e 15-18,30 animata alle ore 15,30 dagli allievi del corso di pianoforte del prof. Marco Isaia presso le sedi distaccate di Lagnasco, Marene e Sommariva Perno del Fergusio e alle 16 dal pianista Marco Isaia, una nuova occasione per ammirare le calde sonorità del prestigioso antico pianoforte a gran coda Blüthner suonato nel 1890 dal giovane Arturo Toscanini in Casa Villa ed esposto al piano terra.

Info e aggiornamenti: sul sito www.fergusio.it, su fb, info@fergusio.it, tel. 0172.712269 al pomeriggio e cell. 347.5794078.

Gli eventi si avvalgono anche della collaborazione e il patrocinio di Banca CRS, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta cultura e promozione del territorio, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio (Cavallermaggiore, Lagnasco, Marene, Racconigi, Sommariva Perno), Provincia di Cuneo e Regione Piemonte e, per “Rosa sonora”, con la collaborazione dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, di sponsor, associazioni e privati.