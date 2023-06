Una casetta per scambiare i libri: l'iniziativa di una cittadina di Beinette per avvicinare alla lettura

Una casetta per i libri, dove le persone possano fermarsi, curiosare, prendere un volume e, quando possono, lasciarne un altro.

E' nato negli scorsi giorni a Beinette un angolo di "bookcrossing", ossia di scambio-libri. L'iniziativa è stata proposta dalla signora Monica Abello, con l’idea di diffondere cultura e avvicinare le persone alla lettura.

"Ho fatto una casetta contenente una selezione di libri di vario genere per il libero scambio" - spiega - potete prendere i libri e portarne altri in cambio. Se vi piace e volete scoprire di più sulla mia iniziativa venite a fare una passeggiata nelle campagne vi aspetto a Beinette in via Vecchia di Pianfei 9 Cascina Madama Rous".