Spettacolare incidente stradale in pieno centro storico a Cuneo dove nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 giugno, un’automobile si cappottata su corso Giovanni XXIII, all'altezza di via Luigi Bono.

Sul posto un’autoambulanza del 118 ed una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada, oltre ad una pattuglia della Polizia Locale per regolare il traffico.

Non si hanno al momento notizie di persone ferite.