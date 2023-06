Mette in vendita un'auto online ma è lei stessa a pagare il truffatore: condannato un uomo

Aveva truffato una donna di Villanova Mondovì e per questo motivo S.E.G., di origine marocchina ma residente nella provincia di Modena, è stato condannato dal tribunale di Cuneo a otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di 900 euro di multa.

Nel 2021, la vittima del raggiro decise di mettere in vendita online una Fiat Panda. Dopo qualche giorno, venne contatta dall’imputato che, spacciandosi per un altro soggetto e inviandole i documenti di identità di tale ‘La Valle di Martino Andrea’ le disse che per ricevere il pagamento pattuito dell’auto.

Erano 2.800 euro, che avrebbe dovuto effettuare sulla sua carta poste-pay attraverso una ricarica pari a quell’importo. La somma le sarebbe poi stato restituita.

La donna, recatasi allo sportello, effettuò una ricarica sulla carta di S.E.G., che si intascò 950 euro rendendosi poi irreperibile.