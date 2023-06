Parco Safari di Murazzano: assolti direttore, veterinario e responsabile amministrativo

Si è chiuso con un’assoluzione con la formula de “il fatto non sussiste” il procedimento a carico di T.F., direttore del parco safari di Murazzano, C.A., veterinario e Y.Z., responsabile amministrativo della Safari Srl, società che gestisce il giardino zoologico. I tre erano accusati in tribunale di falsità in registri e notificazioni, falso ideologico e violazione del decreto legislativo 231/2001 sui reati ambientali.

La vicenda giudiziaria scaturì il 16 ottobre 2020, quando i Carabinieri Forestali, a seguito di un controllo di routine al parco, scoprirono, oltre ad alcune carcasse di un dromedario, un lama, un canguro e uno struzzo illegalmente interrate, che vi erano anche alcune discrepanze tra gli animali vivi presenti sul luogo e quelli morti.

Agli scheletri degli animali si arrivò dopo che i militari chiamarono l’escavatore per controllare un’area di terra smossa. Nella buca scavata, profonda più di un metro, furono rinvenute alcune carcasse, tra cui quella di un dromedario individuato tramite il microchip che però, dal registro, risultava essere stata ceduta a un altro parco situato nel comune di Samolaco (Sondrio) il 10 agosto di quell’anno.

Il trasporto era documentato con il modulo firmato da T.F. e C.A., e per questo, insieme all’amministratore del parco, vennero rinviati a giudizio (per la questione delle sepolture illegali, per cui pendeva un altro processo di fronte ad altro magistrato, il direttore, unico imputato, è stato prosciolto).

Nell’aula del tribunale di Cuneo era stato ascoltato il tenente che aveva eseguito il controllo e le indagini. Il testimone aveva riferito che, circa un mese dopo il sopralluogo al servizio veterinario Asl Cn1, arrivarono via mail i certificati di morte degli animali (oggetto del procedimento), non trovati al momento del controllo. I documenti erano datati nei primi giorni di agosto.

Su richiesta di uno dei difensori degli imputati, il tenente dei Carabinieri Forestali aveva spiegato che il direttore del parco disse di aver avuto, in quel periodo, problemi inerenti al Covid e con il servizio smaltimento degli animali morti. Dovendo inoltre far fronte anche a un problema legato al malfunzionamento delle celle frigorifere.

Per le difese, queste “circostanze molto sfortunate e la finale decisione del direttore di smaltire regolarmente le carcasse” non avrebbero destato, “viste le caratteristiche del sito, come la vicinanza a fonti d’acqua” nessun pericolo. Quanto al certificato, nessuna prova per le difese che il veterinario lo avesse falsificato. Tesi, queste, che sono state accolte dal giudice.