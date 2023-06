Come capire se si ha bisogno dello psicologo?

Decidere di rivolgersi ad uno psicologo per affrontare un problema personale può essere una scelta difficile, ma talvolta necessaria. Quando ci si sente sopraffatti dalla quotidianità, i problemi sembrano insormontabili e il sostegno di amici e familiari non basta più, potrebbe essere il momento di considerare il supporto di uno psicologo. Affidarsi a dei professionisti come Psicologo Online 24 può essere la chiave per dare una svolta alla propria vita. Vediamo, dunque, perché iniziare la psicoterapia e in che modo questa può portare ad un maggiore benessere emotivo.

Perché iniziare la psicoterapia

Andare in psicoterapia significa trovare uno spazio di ascolto e riflessione, in cui un professionista si dedica completamente al paziente, fornendogli un supporto prezioso per affrontare i problemi personali. La necessità di consultare uno psicologo può emergere quando le relazioni interpersonali diventano problematiche, nonostante gli sforzi per cambiare. La presenza di emozioni come rabbia, tristezza o apatia persistenti potrebbe essere un segnale da non sottovalutare.

Anche particolari eventi traumatici o situazioni stressanti potrebbero richiedere l'intervento di uno psicologo per affrontare i loro effetti emotivi. È importante ricordare che rivolgersi a uno psicologo non significa in alcun modo essere "pazzi": occorre comprendere che chiedere aiuto non deve mai essere motivo di vergogna, ma rappresenta invece un’occasione unica per esplorare le emozioni, riflettere su di sé e costruire un percorso di crescita.

Come lo psicologo può essere d’aiuto

Il supporto di uno psicologo può rivelarsi essenziale in quei momenti della vita in cui capita di sentirsi “in crisi”, disorientati e confusi. Un adeguato sostegno psicologico può anche aiutare ad affrontare dei passaggi importanti nella propria vita, non necessariamente dolorosi. Che si tratti di una gravidanza, una separazione o un evento particolarmente importante, uno psicologo professionista è in grado di supportare emotivamente il paziente senza giudicarne in alcun modo le scelte.

Occorre ricordare che l'obiettivo principale della psicoterapia è quello di aiutare il paziente a raggiungere un equilibrio emotivo migliore e un senso di serenità . Con il tempo, si può sperimentare un miglioramento nella gestione delle emozioni, che diventano più attraversabili e non sovrastanti. Gli obiettivi della terapia vengono stabiliti in collaborazione tra il paziente e lo psicologo ed è il paziente stesso a valutare se si sono verificati cambiamenti positivi al termine del percorso.

Quanto dura la psicoterapia

La durata della psicoterapia può variare notevolmente in base alle esigenze individuali e alla complessità dei problemi affrontati. Non esiste un limite di tempo prefissato e il termine della terapia dipende dall'obiettivo stabilito inizialmente con il terapeuta. È importante sottolineare che il completamento della terapia non implica necessariamente che tutte le difficoltà siano state risolte o che la vita sia cambiata radicalmente. Spesso, nonostante si percepisca un miglioramento, il paziente può decidere di continuare la terapia per lavorare sul proprio benessere mentale .

D'altra parte, in alcune situazioni può essere lo psicologo stesso a decidere di interrompere la terapia. In tali casi, è compito del terapeuta accompagnare il paziente nell'interruzione della terapia, suggerendo eventualmente un riferimento a un altro professionista disponibile a continuare il percorso.

La decisione di terminare o interrompere una psicoterapia è un processo collaborativo tra il paziente e lo psicologo. È importante comunicare apertamente e sinceramente i propri pensieri, i progressi e le preoccupazioni durante il percorso terapeutico, in modo da prendere decisioni consapevoli sulla durata e sulla conclusione della terapia.

Psicologo Online 24: prova ad abbandonare ansia e depressione

Il servizio offerto da Psicologo Online 24 è un'opportunità preziosa per coloro che cercano un supporto psicologico comodo e facilmente accessibile. Il dott. Davide Caricchi mette a disposizione le proprie competenze per fornire un aiuto adeguato ai propri pazienti, senza la necessità di spostarsi fisicamente presso uno studio.

La terapia con Psicologo Online 24 può avvenire tramite diverse piattaforme digitali ed è inoltre possibile godere di una prima consulenza online gratuita, essenziale per comprendere se il percorso terapeutico sia una soluzione adeguata per il paziente.