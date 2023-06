Rosa mosqueta: quali sono i benefici per la pelle e l’organismo e come approfittarne

La rosa mosqueta è un arbusto (infestante a certe condizioni climatiche) originario dell’Asia Occidentale che presenta lunghi steli spinosi, fiori simili nella foggia alle comuni rose con colorazioni che vanno dal rosa pallido al bianco e come frutto una bacca rossa piena di semi. Conosciuta fin dall’antichità, ha molti impieghi sia in cosmetica e sia in fitoterapia: scopriamo insieme i principali.

Le proprietà cosmetiche de (l’olio di) rosa mosqueta

La maggior parte dei benefici della rosa mosqueta – o, meglio, dell’olio di rosa mosqueta che si ottiene dalla spremitura dei semi – dipendono dal suo alto contenuto di grassi polinsaturi essenziali: il suo profilo lipidico, infatti, è fatto per circa l’80% di omega 6 e omega 3 e per la restante parte di acido linoleico. Tradotto significa che le proprietà della rosa mosqueta sono essenzialmente proprietà antiossidanti: è per questo che, come si accennava, uno dei suoi principali utilizzi è in cosmetica per prodotti per la cura del viso e del corpo.

Aggiunti a quelli che si usano di solito per la skin care, i prodotti per il viso a base di olio di rosa mosqueta distendono il contorno occhi, attenuano inestetismi come le famose “zampe di gallina” e contribuiscono a dare alla pelle un aspetto più tonico e rimpolpato. In molti casi, però, giocano anche un ruolo preventivo e aiutano a contrastare, cioè, segni dell’invecchiamento come rughe e macchie. Alcuni cosmetici viso alla rosa mosqueta hanno formulazioni che li rendono indicati anche nel trattamento dell’acne e delle conseguenze di una cattiva esposizione al sole come scottature e ustioni.

I prodotti naturali alla rosa mosqueta per la cura del corpo agiscono in maniera simile e, cioè, aiutano la pelle a mantenersi giovane e sana e a mantenere un aspetto tonico. A differenza di quelli per il viso, però, possono essere utilizzati – meglio se in combinazione con cosmetici più specifici – per trattare smagliature e cicatrici: applicati con costanza favoriscono la guarigione delle lesioni cutanee ed evitano che si infettino, si alterino o si estendano.

Grazie al profumo delicato dei suoi fiori la rosa mosqueta è spesso usata anche in profumeria, nella produzione di acque profumate per il corpo fresche, leggere e particolarmente adatte per l’estate.

Perché la rosa mosquesta è una perfetta alleata della salute (non solo della pelle)

Come in parte già si accennava, però, l’olio di rosa mosqueta ha molte applicazioni anche in fitoterapia. Rileva in questo senso soprattutto la forte presenza di antiossidanti naturali come la vitamina E, i carotenoidi (o pro-vitamina A), i fitosteroli.

I benefici vanno dalla riduzione di colesterolo e trigliceridi liberi nel sangue alla regolazione della pressione sanguigna e in particolare il contrasto dell’ipertensione, passando per la riduzione dello stress ossidativo. La medicina tradizionale di paesi come l’Asia, di cui si è visto essere originaria la pianta, consigliava l’assunzione di una bevanda ottenuta per infusione di petali e bacche della rosa mosqueta; la sua versione più moderna è un tè ottenuto essiccando e poi mettendo in infusione le stesse parti della pianta.

L’acido ascorbico potrebbe risultare, però, biologicamente inattivo quando si assumono tè o bevande calda alla rosa mosqueta proprio per via delle alte temperature e dei processi ossidativi che scatenano. Per non inficiare i benefici dell’olio di rosa mosqueta è consigliato, così, assumerlo in capsule molli, quale è la formulazione della maggior parte di integratori presenti sul mercato.