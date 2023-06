Premiati i vincitori della prima fase di mob, il progetto di mobilità sostenibile dedicato alla “generazione z”

La squadra della 5°A Liceo Edmondo De Amicis Cuneo si è aggiudicata il terzo posto del torneo MOB - movimento in rivoluzione, progetto biennale promosso da Fondazione Unipolis, la Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol e UnipolSai, per avvicinare i giovani alla mobilità sostenibile e renderli partecipi di esperienze di cittadinanza attiva. I giovani hanno prevalso su altre 153 squadre, provenienti da 39 differenti città italiane, per un totale di 2.543 giocatori prevalentemente tra i 16 e i 21 anni.

Il team vincitore del torneo svoltosi sull’app MUV Game è stato premiato nel corso di un evento presentato da Paolo Bovio di Will Media che ha avuto luogo il 7 giugno a Roma presso LVenture Group alla presenza, tra gli altri, di Vito Cozzoli - Presidente Sport e Salute S.p.A., Giorgio Zampetti - Direttore generale Legambiente, Anna Lisa Mandorino – Segretaria Generale Cittadinanzattiva, Giada Maio – Responsabile mobilità sostenibile ANCI, Tiziano Pesce – Presidente UISP, Vincenzo Riemma – Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani e Marisa Parmigiani - Direttrice Fondazione Unipolis.

La Generazione Z è stata coinvolta a partire da un'attività di gaming interattiva e virtuale per dare valore ai propri spostamenti quotidiani sostenibili, con occasioni formative e di approfondimento online e in app. I ragazzi hanno contribuito a risparmiare 15,56 tonnellate di CO 2 . Nel dettaglio, i giovani di Cuneo hanno registrato 2.028 tratte per un totale di 28.520 km percorsi a piedi nel 45% dei casi, segue la bicicletta per il 28%, 24% con i mezzi pubblici e il 3% con l’auto in condivisione. A livello nazionale invece, l’82% degli spostamenti registrati è avvenuto con i mezzi pubblici (di cui 49% treno, 28% autobus/tram, 5% metro), l’8% a piedi, il 4% in bicicletta, il 4% attraverso l’auto in condivisione e il 2% con mezzi elettrici.

Durante l'evento la classe premiata ha annunciato di voler condividere il suo premio con la quarta classificata del torneo: la 3^B del Liceo Lussana di Bergamo, per organizzare iniziative comuni sui temi della mobilità sostenibile. I vincitori sono inoltre stati premiati con un’erogazione di 4.000 euro da destinare al benessere della propria comunità e buoni TicketOne.

Il Progetto MOB prosegue ora con un bando aperto fino al 26 giugno dedicato ai giovani tra i 16 e i 21 anni che abbiano idee e proposte sul tema della mobilità sostenibile. L’evento è stata l’occasione per presentare le due categorie previste dal regolamento: “Idee dal futuro” e “Proposte per il presente”. Per partecipare è necessario inviare un elaborato compilando il form sul sito https://www.fondazioneunipolis.org/mob.

MOB - Movimento in rivoluzione, il cui nome gioca sul duplice significato di mobilità e di moltitudine di persone chiamate a raccolta per rivoluzionare il concetto stesso di mobilità sostenibile che deve essere posta al centro della loro esperienza di cittadini delle comunità in cui vivono, risponde agli obiettivi 4 (Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti) e 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo sostenibile.