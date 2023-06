Motori: primo tribolato podio nel campionato italiano velocità per Arianna Barale

Magione (PG) 10-11 giugno. Il tortuoso e tecnico Autodromo dell’Umbria di Magione (PG), della lunghezza di 2.507 metri, ha ospitato la seconda prova del Campionato Italiano di Velocità Femminile, al quale prende parte la giovane borghigiana Arianna Barale, in sella ad una Kawasaki Ninja del Team Pedercini.

Arianna, che dopo la prima prova di Misano si trovava in quarta posizione nella classifica di campionato, nei giorni precedenti la gara è sempre rientrata nelle prime tre posizioni: terza nelle libere, terza nella Q1 (prime prove di qualifica), prima nella Q2 e seconda nel warm up della domenica mattina, anche se ha dovuto fare i conti con la rottura della moto da gara nelle libere FP3. Il problema riscontrato l’ha obbligata a proseguire con il “muletto”, con il quale ha affrontato le qualifiche del sabato, sfiorando la pole.

Pertanto Arianna è stata posizionata sulla seconda casella della griglia, preceduta da Sara Cabrini, che si è aggiudicata la pole position, con u n solo decimo di secondo di vantaggio.

Al via della gara Arianna (M.C. Bisalta Drivers Cuneo -Kawasaki Team Box Pedercini), forse presa dalla frenesia, danneggia la frizione, guasto che compromette la prestazione della moto stessa, ma un magistrale recupero, con conseguente grande battaglia, nel corso della quale si sprecano sorpassi e controsorpassi fino all’ultimo giro, le permette di agguantare una ormai insperata terza posizione, a ridosso di Roberta Ponziani (M.C. LD - Yamaha), attuale leader del campionato e della vincitrice Sara Cabrini (M.C. Firenze - Kawasaki). Seguono altre undici conduttrici, mentre altre due sono state costrette al ritiro.

“Finalmente è podio! - ha esclamato una raggiante Arianna Barale -. Sono felice ma al tempo stesso un po’ amareggiata, sapevo di poter giocarmi la vittoria, invece per il mio grossolano errore in partenza, non ho potuto far altro che cercare di limitare i danni, lottando strenuamente per agguantare almeno il podio. L’obbiettivo è stato comunque raggiunto, e questo risultato mi permette anche di salire al terzo posto nella classifica generale di campionato. Desidero ringraziare il team ’Box Pedercini’ di Ivan Pedercini e tutti gli sponsor che mi sostengono in questa stagione agonistica”.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 1/2 luglio, quando si correrà sull’ autodromo di Modena.