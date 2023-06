Festa di fine anno al Norat per la scuola primaria di Roccabruna

Per il secondo anno consecutivo e sfidando la pioggia, venerdì 9 giugno gli alunni della scuola primaria di Roccabruna hanno concluso l’anno scolastico con una bellissima festa in un luogo davvero suggestivo: la borgata Norat.

Insegnanti, alunni e genitori, più anche alcuni bambini della scuola dell’infanzia, hanno insieme celebrato la conclusione di un anno scolastico intenso e ricco di emozioni, improntato sull’Outdoor education. In riferimento al progetto “Dentro e fuori”, la festa ha visto la preziosa presenza della direttrice dell’AFP Laura Demaria.

Il vecchio forno della borgata si è trasformato in un bellissimo ed assolutamente unico palcoscenico: ha ospitato la magia di Mago Alby, Alberto Gertosio, con lo stupore di grandi e piccini, ed anche i musicisti Fausto Chiapello e Magali Ravera, che hanno suonato per tutti le note festanti delle danze occitane.

Sul piazzale davanti alla Chiesa, i bambini e le maestre hanno danzato “Jean petit que danco”, “Levo la jambo”, “La bourrée a 2 tempi”, “Lou viroulet”, concludendo con una bellissima “Farandoulo” che si è estesa anche nei vicoli.

“Il rispetto e la cura per l’ambiente, come il rispetto e la cura per se stessi e gli altri, si imparano anche a scuola - spiega la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola - È quindi importante far vivere ai ragazzi esperienze concrete, che li permettano di sviluppare, oltre a nozioni tecniche, anche una particolare ed assolutamente preziosa sensibilità".

È stato poi il tempo di un picnic tutti insieme. La dirigente e le insegnanti ci tengono a ringraziare i volontari di Norat per l'accoglienza e la collaborazione.