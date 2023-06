Premio Internazionale Cherasco Storia: consegnate le borse di studio a 53 studenti

La città di Cherasco investe sui giovani. In totale 53 borse di studio, dal valore di mille euro cadauna, sono state consegnate sabato 10 giugno ad altrettanti studenti selezionati nell’ambito del Premio Internazionale “Cherasco Storia”.



Ad accogliere i presenti il sindaco Carlo Davico, che ha fatto gli onori di casa davanti ad una vastissima platea. Con lui c’erano il vicesindaco Claudio Bogetti, gli assessori Agnese Dogliani ed Elisa Bottero ed il consigliere Sergio Barbero, che ha presentato l’evento.

Davvero tante le imprese ed i privati che hanno messo a disposizione i premi economici, scommettendo sul futuro e la crescita del territorio attraverso i giovani. Seduti in sala, tra gli altri, il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna; il presidente di Ferrero Spa, Bartolomeo Salomone; il presidente di Bios Management, Paolo Ghi; il presidente della Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero; l’amministratore delegato di Sisea Srl, Roberto Cagnazzo; Luisa Astegiano per l’associazione Piero Fraire; Maria Grazia Burdisso per il Lions Club Cherasco.



Studiare le lingue, essere determinati e non mollare mai, audacia e soft skill, creatività, flessibilità, competenze digitali. Ecco alcuni degli ingredienti che secondo questi capitani d’impresa sono indispensabili per avere successo. Approcciarsi al mondo del lavoro fin da quando si studia, non avere paura dei fallimenti, avere il coraggio di reinventarsi e cambiare rotta.



«La generosità delle imprese e dei privati - ha detto il primo cittadino - ci ha permesso anche in questa edizione di donare un cospicuo numero di borse di studio che consentiranno a tanti giovani di proseguire il percorso scolastico, sostenendone gli obiettivi e rinforzando il legame con il territorio». Infine l’augurio ai giovani che la giornata non sia un punto di arrivo e che questo premio sia un punto di partenza per altri traguardi, ricchi di soddisfazione per i premiati e di orgoglio per la comunità.



Al termine degli interventi il delegato alla Cultura del Comune, Sergio Barbero, ha tracciato un bilancio della manifestazione, realizzata in collaborazione con Confindustria Cuneo: «Il bilancio è strepitoso, data una sala di 200 posti completamente sold out. C’è stata una grande risposta degli studenti, delle scuole e dei donatori per un’iniziativa che sta molto a cuore all’Amministrazione comunale. Abbiamo registrato una grande valenza per il pregio dei libri selezionati e premiati, oltre che per il lavoro fatto dagli studenti in vista del Premio, avendo presentato opere eccellenti. Un ringraziamento va alle scuole, nelle persone dei dirigenti e dei professori, così come al coordinatore, professor Alberto Lusso, segretario del Premio che è stato il trait d’union tra l’Amministrazione comunale e gli Istituti».



Da sottolineare la qualità della giuria del Premio, presieduta dal professor Alberto Melloni, tra i più importanti storici italiani, e composta da Sergio Barbero, Sven Beckert, Francesco Benigno, Fernanda Alfieri, Umberto Gentiloni Silveri, Daniela Luisa Caglioti, Franco Cardini, Giovannella Cresci, Claudia De Benedetti, Giusto Traina, Massimo Vallerani.



Fine della suspense, ecco i giovani vincitori, classe frequentata, Istituto di appartenenza e tutti i donatori, nome per nome (foto di Roberto Tibaldi, Studio Immaginare, Bra).



1) Elisabetta Ferrero, 3ª classico Liceo Giolitti-Gandino di Bra, donatore Piero Fraire Associazione Culturale ETS;

2) Elisa Marenco, 3ª classico, Liceo Giolitti-Gandino di Bra, donatore Fondazione Ferrero;

3) Andrea Talarico, 5ª scientifico, Liceo Giolitti-Gandino Bra, donatore Fondazione Ferrero;

4) Federica Tibaldi, 5ª scientifico, Liceo Giolitti-Gandino Bra, donatore Banca di Cherasco;

5) Beatrice Sanino, 5ª scientifico, Liceo Giolitti-Gandino Bra, donatore F.lli Costamagna;

6) Chiara Panero, 5ª linguistico, Liceo Giolitti-Gandino Bra, donatore Westport Fuel System;

7) Beatrice Riccardi, 5ª Liceo Giolitti-Gandino Bra, donatore Cherasco Cultura;

8) Alessia Ternavasio, 4ª ragioneria SIA, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore Fondazione Ferrero;

9) Aurora Galizia, 3ª ragioneria SIA, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore Fondazione Ferrero;

10) Amina Bendahmane, 4ª ragioneria turistica, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore famiglia Gian Nicola Pivano;

11) Giada Mileto, 4ª logistica e trasporti, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore Tesi Square;

12) Jaskirat Singh, 4ª ragioneria Sia, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore Tesi Square;

13) Marzia Ferraro, 3ª logistica e trasporti, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore ABET Laminati Spa;

14) Niang Fama, 4ª ragioneria turistica, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore famiglia Riccardo Costamagna;

15) Martina De Donatis, 5ª ragioneria turistica, Istituto Tecnico Guala di Bra, donatore Studio Dentistico Livio Moscone - Cherasco;

16) Matteo Longo, 2ª Liceo Scienze Applicate, Istituto Tecnico Vallauri di Fossano, donatore Bene Banca;

17) Tommaso Allocco, 3ª informatica, Istituto Tecnico Vallauri di Fossano, donatore Bios;

18) Teodor Matei Dramomiristeanu, 4ª Liceo Scienze Applicate, Istituto Tecnico Vallauri di Fossano, donatore Sisea;

19) Alice Ferrero, 4ª Scienze Umane, Liceo V. B. Govone di Mondovì, donatore famiglia Anna Vittoria Morra;

20) Federica Gallo, 3ª Classico Esabac, Liceo Peano - Pellico di Cuneo, donatore Fondazione Ferrero;

21) Alessia Bellino, 3ª Scientifico indirizzo Sportivo, Liceo Peano - Pellico di Cuneo, donatore Fondazione Ferrero;

22) Samanta Ulndreaj, 3ª Scientifico Scienze Applicate, Liceo Bodoni di Saluzzo, donatore Fondazione Ferrero;

23) Claudia D’Andrea, 2ª Liceo classico tradizionale Govone di Alba, donatore famiglia Vittoria Costamagna;

24) Elena Risso, 3ª Liceo classico per l’Europa Alfieri di Torino, donatore famiglia Gianni Perona;

25) Ludovica Momi, 5ª Liceo Classico Europeo, Convitto Nazionale Umberto I di Torino, donatore famiglia Emanuele e Marisa Nasi;

26) Matteo La Porta, Liceo classico Arimondi di Savigliano, donatore don Costamagna;

27) Gaia Manassero, 3ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore famiglia Luigi e Piquita d’Incisa di Camerana;

28) Noemi Costantino, 3ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore Panealba S.r.l.;

29) Enrico Alessandria, 4ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore BM2;

30) Emanuela Ndoj, 4ª Turistico, IPS Velso Mucci Bra, donatore famiglia Peisino;

31) Chiara Palmieri, 4ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore Fondazione Ferrero;

32) Serena Guarcello, 3ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore Bios;

33) Irene Mattis, 3ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore Fratelli Donadeo Srl;

34) Edoardo Maria Stenta, 4ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore Europlast;

35) Cristian Oprea, 4ª Enogastronomia e ospitalità, IPS Velso Mucci Bra, donatore la famiglia Romano Bogetti;

36) Aurora Marcellino, 3ª Enogastronomia e ospitalità, IPS Velso Mucci Bra, donatore Fondazione Ferrero;

37) Gabriele Maurizio Serravalle, 3ª Enogastronomia e ospitalità, IPS Velso Mucci Bra, donatore Fondazione Ferrero;

38) Chiara Vulcano, 3ª Grafica e Comunicazione, IPS Velso Mucci Bra, donatore Banca d’Alba;

39) Patrícia Cerovác, Piliscaba, donatore Mockmuhl;

40) Laura Putyera, Piliscaba, donatore Mockmuhl;

41) Riccardo Apostoaie, Meccanica auto, Salesiani Bra, donatore ORA Società Agricola Srl;

42) Andrea Cozzolino, Meccanica auto, Salesiani Bra, donatore famiglia Rolfo Giorgio;

43) Jia Jie Huang, Acconciatori, Salesiani Bra, donatore Mercatò Dimar;

44) Davide Tibaldi, Acconciatori, Salesiani Bra, donatore Banca di Cherasco;

45) Giovanni Mainerdo, Agroalimentare, Salesiani Bra, donatore Banca di Cherasco;

46) Samuele Marengo, Agroalimentare, Salesiani Bra, donatore famiglia Giorgio Segre;

47) Riccardo Gallo, Termoidraulica, Salesiani Bra, donatore Mockmuhl;

48) Andrea Caratto, Meccanica industriale, Salesiani Bra, donatore TCN Group;

49) Gioele Davico, Meccanica auto, Salesiani Bra, donatore Lions Club Cherasco;

50) Maria Chiara Gurra, Acconciatori, Salesiani Bra, donatore Bene Banca;

51) Virginia Franchino, Agroalimentare, Salesiani Bra, donatore SICOM;

52) Giorgio Gai, Termoidraulica, Salesiani di Bra, donatore Best;

53) Gabriele Cubadda, Meccanica industriale, Salesiani Bra, donatore Banca d’Alba.

Il Premio

La città di Cherasco è la sua storia. Lo dicono le antiche cronache e i manoscritti preziosi conservati nella sua biblioteca, lo dicono i suoi monumenti laici e religiosi, i nobili palazzi e le strade armoniose.



Il Premio “Cherasco Storia”, fondato nel 1997, considera e premia, a libera scelta di una selezionata e prestigiosa Giuria, opere di autori italiani e stranieri dell’ultimo biennio che trattino temi storici e mostrino due caratteristiche fondamentali: il rigore scientifico e la qualità della scrittura. Per gli autori stranieri sono prese in considerazione solo opere tradotte e pubblicate in Italia.



Non si comunica l’amore per la storia se non la si racconta con un linguaggio limpido e accattivante, primo testimone di una ricerca seria e divulgata in modo persuasivo. Il Premio si propone di esaltare la storia come disciplina fondamentale di ogni convivenza civile e di favorire nei giovani la passione per la ricerca e l’indagine approfondita del passato.