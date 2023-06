Polentata Interavis Borgo e valle Vermenagna all'insegna dell'amicizia

Domenica 4 giugno, nonostante le previsioni atmosferiche non troppo favorevoli, un centinaio di Avisini e simpatizzanti di Borgo San Dalmazzo e sezioni consorelle della valle Vermenagna si sono dati appuntamento al centro incontri parrocchiale dei Perdioni per l’annuale incontro Interavis di primavera.

Una bella giornata di aggregazione e convivialità.

Il menù del giorno è stato caratterizzato, come consuetudine dal trionfo della polenta, magistralmente preparata, con una formula ormai consolidata negli anni, dalle nostre cuoche e cuochi .

Se da un lato la pioggia battente non ci ha permesso la solita gara a petanque, ha però creato la giusta atmosfera per pranzare nell’accogliente salone parrocchiale , tra note musicali ,canti e battute varie, che come sempre caratterizzano i nostri incontri, la giornata è volata, alla sera, ben rinfocillati, ci siamo salutati con l’augurio di ritrovarci ancora tutti insieme e ben disposti, la prossima primavera e speriamo con qualche nuovo donatore di sangue in più.

Forza Avis, continuiamo a promuovere la donazione del sangue.