Ginnastica: l'Asd Relevè brilla nel Campionato Nazionale di Insieme Gold

Si è svolto a Folgaria il Campionato Nazionale di Insieme Gold della FGI, il massimo livello di gara per quanto riguarda le squadre.

L'ASD Relevè è scesa in pedana con la Squadra Open, 5 palle, formata da Qira Xhesika, Marchesin Angelica, Guasti Maria, Agú Sofia e Sabena Benedetta (riserve Pace Annamaria, Viale Cecilia e Agú Rebecca).'

Alla vigilia di questa trasferta nazionale l'obiettivo era fare meglio della prova regionale (19.300 punti).

"Siamo arrivate a Folgaria con una squadra composta da 8 ginnaste che in questi mesi si sono sostituite alle compagne lavorando sempre per il bene del gruppo. Questa squadra, con formazioni diverse e in campionati diversi, ha ottenuto Podi e qualifiche, e oggi ha dimostrato il suo vero valore" - commentano le tecniche Marta Campanella e Daniela Brutti.

Due imprecisioni hanno sporcato il punteggio, che rimane comunque il migliore score in questo campionato per la società bianco-blu. Con 20,650 punti l'ASD Relevè ha centrato l'obiettivo chiudendo 26esima in un Campionato Nazionale di altissimo livello, contro tante società che militano nei campionati della massima serie.

"Siamo felici di sapere che le nostre atlete vivono una vita normale, anche oltre la pedana, e sono capaci di distinguersi in gare di questi livelli con sole 9 ore di allenamento settimanali. Per questo mando i ringraziamenti della società alle ginnaste e alle loro famiglie per l'impegno profuso e la fiducia accordataci sempre e ai tecnici per il meraviglioso e costante lavoro svolto".