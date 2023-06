Cena e serata di allegria per i giovani dell'alta Valle Grana

Dopo il successo dello scorso anno, anche in questo 2023 i giovani dell'alta Valle Grana, per la terza volta, si sono ritrovati per condividere una cena e una serata in allegria. Lo scorso 10 giugno c'erano tanti ragazzi, ben 66, tra i 18 e i 38 anni, residenti nei comuni di Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno, i relativi fidanzati e alcuni villeggianti che hanno le case nella zona.

Scopo della serata quello di radunare ragazzi e ragazze per passare un momento di festa tutti insieme, riuscendo a raggruppare i giovani della valle.