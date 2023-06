"Obiettivo centrato", il CCR di Saluzzo traccia un bilancio della festa "Saturday Friends"

L’obiettivo era progettare ed organizzare una giornata di giochi in compagnia, al di là della competizione. Lunedì 12 giugno, durante l’incontro di valutazione e di verifica dell’evento, gli esponenti del Consiglio comunale dei ragazzi – Ccr di Saluzzo erano concordi: “Abbiamo centrato il nostro obiettivo e tutto è andato per il meglio. Grazie a chi ha giocato con noi, grazie a chi ci ha supportatoe aiutato”.

La giornata ludica e di socialità “Saturday friends” si è tenuta sabato 27 maggio, all’interno del programma di “Maux party 2023” del quartiere Maria Ausiliatrice, nel centro sportivo “Andrea Martino”. “Abbiamo registrato – dicono i giovani consiglieri – una novantina di iscritti, ragazze e ragazzi dalla quarta elementare alla terza media. Inoltre, una quindicina di nostri coetanei residenti nei palazzi intorno al campo da gioco si sono uniti a noi vedendoci e sentendoci quella mattina, e questo ha aggiunto un fattore positivo al nostro bilancio dell’evento, perché siamo riusciti pure ad animare e coinvolgere il quartiere”.

Gli esponenti Ccr (presenti 22 su 26) hanno collaborato ai giochi per tutto il giorno. “Vogliamo ringraziare tutti i consiglieri – dicono gli educatori del progetto Ccr Leonardo Giletta e Angelica Barral della cooperativa Caracol che segue l’educativa “Approssimazioni” del Comune – per tutto l’impegno profuso: come deciso in fase di progettazione, qualcuno ha fatto parte delle squadre, mentre altri hanno seguito i tre diversi giochi in modo da garantire il rispetto dei tempi e delle regole”.

A supportare gli educatori e il Ccr c’erano anche altri volontari. “C’è stata la collaborazione con otto giovani del “Gruppo Minds” - aggiungono - che stanno seguendo il percorso di cittadinanza attiva del Comune, impegnati fin da venerdì con il “Maux party”, con tre ragazzi che negli anni precedenti avevano fatto parte dello staff WeyCup e con una volontaria dell’associazione Makala”.“Non vogliamo dimenticare – aggiunge Giletta – un ringraziamento a Daniela Grande dell'Ufficio cultura del Comune che da sempre segue i lavori del Ccr, ai responsabili della società sportiva “Olimpic Saluzzo” per l’utilizzo di campi e strutture, i gestori del bar del centro “Andrea Martino”. Queste iniziative sono sempre corali e collettive e spero di non aver scordato nessuno per il nostro grande grazie”.

Il Ccr prima dell’avvio del programma aveva ricevuto anche la visita per un saluto dell’assessore comunale all’Istruzione Fiammetta Rosso. "La festa del Ccr - commenta - non è stata soltanto una bellissima giornata di giochi ed intrattenimento, ma anche un banco di prova importante, in cui i nostri giovani consiglieri hanno dimostrato di saper coinvolgere in relazioni di amicizia e confronto costruttivo, con spirito di disponibilità e collaborazione, tutti i partecipanti all'iniziativa. Ciò è stato motivo di grande soddisfazione per gli ottimi educatori ed educatrici e per tutta l'Amministrazione comunale".

Terminato l’anno scolastico, le attività del Ccr riprenderanno a settembre, fino a dicembre quando terminerà il mandato. A gennaio si ripartirà con il processo delle candidature, fino alle nuove elezioni in primavera.