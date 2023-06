Valle Po, un velox a Paesana e un altro a Martiniana Po

Potrebbero essere addirittura due i tratti della provinciale Saluzzo-Paesana che potrebbero essere spiati da quell’occhio del Grande Fratello che sulle nostre strade è l’autovelox.

Dopo l’annuncio da parte dell’Unione dei Comuni del Monviso, che porterà all’installazione, entro luglio, di un autovelox fisso in località Pamparini, sul territorio di Paesana, nei giorni scorsi è stato il sindaco di Martiniana Po Valderico Berardo (Comune anche lui non facente più parte dell’Unione del Monviso) a lasciare intravedere qualcosa con un lungo post su alla propria bacheca di Facebook: “Uno dei problemi più grandi a Martiniana è la Strada Provinciale che attraversa il paese. Abbiamo chiesto alla Provincia di fare una rotonda nella zona del Camposanto, ma la ritengono inutile. Allora abbiamo chiesto di mettere un semaforo, ma i costi sono proibitivi. Ci hanno indirizzati sull’autovelox. Vi informo quindi - scrive Berardo rivolgendosi ai propri concittadini - che dal primo luglio entrerà in tra le due segnaletiche dei 50 chilometri orari. Vi consiglio di attenervi alla velocità stabilita. Altre soluzioni per abbassare il rischio dell’alta velocità non ve ne sono”.

Di certo non potrà essere un impianto fisso, l’autovelox di Martiniana Po.

Perchè un impianto simile non può essere installato, salvo rarissime eccezioni, in un centro abitato quale invece è il tratto indicato da Berardo. Ma soprattutto perché per la sua installazione serve un decreto prefettizio di cui, sul sito della Prefettura, al momento non c’è traccia.