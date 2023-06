Granda Volley Academy: le Allieve si laureano campionesse regionali CSI

A sei anni di distanza dalla promozione in Serie A2, l'11 giugno si conferma una data di grandi traguardi per il mondo biancorosso: domenica 11 le Allieve della Granda Volley Academy hanno infatti conquistato il titolo regionale del campionato CSI superando 3-2 il PlayAsti nella finale disputatasi al palazzetto dello sport di Canelli (Asti).

L'epilogo al tie-break testimonia una gara equilibrata e combattuta, in cui le giocatrici guidate dai coach Enzo Guerriero e Giada Peano sono riuscite a prevalere mantenendo così l'imbattibilità stagionale e conquistando l'accesso alle fasi nazionali, in programma dall'1 al 5 luglio a Cesenatico (Forlì-Cesena).

Nelle partite precedenti della fase regionale le Allieve biancorosse, delle annate tra il 2007 e il 2009, avevano superato prima la PGS Ardor Casale e poi la Pallavolo Omegna.

«È stata una stagione lunga ed emozionante, che grazie alla vittoria di oggi si protrarrà fino a inizio luglio. Un successo che corona un percorso iniziato a ottobre, caratterizzato da una crescita costante che ci ha portato a maturare sempre di più, sia a livello personale, sia di squadra. Siamo orgogliosi delle nostre ragazze, autrici di una prova di grande carattere, e siamo certi che si faranno valere anche alle fasi nazionali. Vogliamo ringraziare di cuore anche tutti i genitori per il loro fondamentale supporto e a tutti coloro che hanno tifato per noi: amici, parenti, squadre avversarie. Il loro affetto ci ha fatto crescere e diventare più forti», commentano Enzo Guerriero e Giada Peano.

«Sono orgogliosa e fiera di tutte le mie compagne e sono grata che mi abbiano scelta come capitana. Vorrei ringraziare tutti i tifosi che ci hanno sostenute, e in particolare le giocatrici del Volley Valle Po per il supporto nelle partite decisive. Il ringraziamento più grande va ai nostri allenatori Enzo e Giada per averci guidate e supportate per tutta la stagione», dichiara la capitana Carlotta 'Charlie' Re.

Granda Volley Academy campione regionale CSI Piemonte 2023: Bortolamasi, Brignone, Carnino, Chiapello, Dutto, Ferrua, Garino, Levico, Pascale, Piovani, Re (K), Rossi. Allenatore Guerriero, vice allenatrice Peano