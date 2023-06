Volley A2/F – UFFICIALE: in casa Lpm Bam Mondovì arriva la giovane schiacciatrice Alessia Marengo

Nel nuovo Puma targato Gazzotti arriva un ulteriore tassello di assoluto interesse. La Lpm Bam Mondovì, infatti, questa mattina ha ufficializzato l’ingaggio della schiacciatrice originaria di Alba, classe 2003, Alessia Marengo, cresciuta nella Reale Mutua Fenera Chieri, con cui ha anche esordito in serie A1.

Nelle ultime due stagioni Alessia Marengo ha vestito la maglia del Volley 2.0 Enercom Fimi Crema, formazione di B1 (gir.B), che ha terminato l’ultimo campionato piazzandosi al quarto posto della regular season. Un’esperienza, quella cremasca, che ha anche segnato un cambio di ruolo per Alessia, passata da opposto a schiacciatrice.

Oggi, però, questa duttilità in fase d’attacco rappresenta di certo un valore aggiunto a disposizione di coach Marco Gazzotti. Dopo l’arrivo di Alessia Marengo, ora si attendono gli ultimi due colpi del mercato. Il Ds Paolo Borello sembrerebbe aver raggiunto gli obiettivi prefissati e a breve dovrebbero arrivare le firme e le ufficialità di una vice palleggiatrice e di un posto 4 di provenienza estera. Di seguito il comunicato della Lpm:

Il mercato rossoblu non teme il caldo e si scalda con la giovane promessa Alessia Marengo, classe 2003.

Albese di nascita, la nuova schiacciatrice dell’LPM BAM Mondovì muove i primi passi nel mondo del volley a sei anni con il Pgs El Gall, per spostarsi all’Alba Volley in quinta elementare e prima media. Torna poi alla società di Grinzane Cavour, dove ottiene la promozione in Serie C ed un bel quinto posto alle Finali Nazionali Under 16. Si trasferisce poi al Club 76 Chieri, dove resta due stagioni, disputando il campionato di B2 e le finali nazionali Under 19, esordendo tra l’altro in A1. Gli ultimi due anni veste la maglia del Crema Volley 2.0 in B1.

Alessia Marengo è pronta per la nuova esperienza a Mondovì, che la riavvicina alla famiglia. “Sono contenta di essermi avvicinata, anche se tra impegni in palestra e trasferte non sei davvero a casa, ma il bello è anche questo!” - racconta la nuova pumina. “Sono entusiasta di fare il salto in A2. Spero di ottenere grandi risultati e di trovare belle compagne, anche perchè a Crema ho lasciato un gruppo davvero bellissimo. Ho voglia di divertirmi e cercherò di dare il massimo.”

Anche Marengo ha un messaggio per gli Ultras Puma e gli appassionati monregalesi: “Saluto i tifosi e li aspetto numerosi a sostenere l’LPM BAM Mondovì: non vedo l’ora di conoscerli!"