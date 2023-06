Nuovo direttivo e nuova presidente per l'associazione "Banca del tempo" di Fossano

È Erika Palestrino la nuova presidente della banca del tempo, l’associazione che favorisce gli scambi di servizi, informazioni, amicizia, relazioni in un’ottica di parità: chi chiede non si sente in debito perché prima o poi avrà l’occasione di restituire sulla base di una contabilità precisa che tiene conto di crediti e debiti (una vera e propria “banca”, insomma, che ha come moneta di scambio il tempo).