Torna il Cuneo culture camp: cultura, divertimento e sport per diventare piccoli esploratori della propria città

La Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, soggetto gestore del Museo Diocesano di Cuneo, è promotrice di una nuova proposta estiva che tra il 10 e il 21 luglio offrirà ai bambini con età compresa tra 6 e 11 anni due settimane di visite, giochi, creatività, lettura, didattica ma anche scoperta, movimento e sport.

Il Cuneo Cultur Camp, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC all’interno del bando Estate Insieme, sarà itinerante tra i principali luoghi della cultura della città di Cuneo come il Museo Diocesano, il Museo Civico, il centro storico, il NUoVO, e gli spazi verdi della città, Parco Fluviale Gesso e Stura su tutti.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 (con ingressi scaglionati a partire dalle 8.30 – o dalle 7.50 con ingresso anticipato a pagamento – e uscite scaglionate fino alle 17.30) si alterneranno attività ludiche e didattiche che trarranno spunto dal mondo della cultura, della storia e del patrimonio della città e attività di movimento e sport. I bambini inizieranno le giornate nel verde degli spazi rinnovati del NUoVO, che curerà la parte ristorativa dell’iniziativa con pranzi e merende studiati appositamente.

Ogni mezza giornata sarà dedicata ad un’attività differente nei musei e negli spazi lettura della città: gli istituti culturali proporranno laboratori creativi ispirati a opere e reperti: si lavorerà con materiali diversi, dalla carta all’argilla, per imparare o ripassare nozioni di storia, di arte, di matematica e di scienze, in modo divertente. Ogni settimana si proporrà inoltre una caccia al tesoro a squadre tra le vie del centro storico o un “safari urbano” alla ricerca di indizi e strane figure nascoste tra gli edifici. Una giornata sarà dedicata alla bicicletta con lezioni di “guida sicura” nel Parco Fluviale Gesso e Stura, ma non mancheranno momenti di relax con la pratica dello yoga e di pura creazione artistica.

Il Cuneo Culture Camp è realizzato grazie ad un’ampia e ricca partnership: insieme alla Fondazione Opere Diocesane partecipano al progetto il settore Cultura del Comune di Cuneo attraverso il personale del Museo Civico, del Museo Casa Galimberti e della Biblioteca 0-18, Cônitours con le proprie guide turistiche CuneoAlps e gli accompagnatori cicloturistici Cuneo Bike Experience e l’associazione noau | officina culturale. Tutte le attività saranno condotte da operatori culturali e sportivi qualificati e formati specificamente sulle misure di sicurezza e prevenzione sanitaria. Pranzi e merende saranno curate da Nuovo Cuneo, spazio in cui saranno anche localizzati i punti di ritrovo e conclusione delle giornate.

Il Camp avrà luogo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: ingresso 8:30 - 9:00 | attività 9:00- 17:00 | uscita 17:00 - 17:30; possibilità di ingresso anticipato dalle 7:50. Al Camp possono iscriversi bambine e bambini con età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti, per un massimo di 40 partecipanti per ognuna delle due settimane. La quota è di 110 € a settimana comprensiva di ingresso ai musei, attività, assicurazione, pranzo, merenda, kit personali di cancelleria, gadget. È prevista una riduzione a 100 € dalla seconda settimana di iscrizione o per i fratelli, mentre per l’ingresso anticipato sono richiesti 10 € aggiuntivi.

È possibile iscriversi direttamente dal sito www.museodiocesanocuneo.it.