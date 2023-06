Trova un finanziamento online, ma è un falso e le spillano 4mila euro: due donne alla sbarra

Nell’autunno 2019 una donna, residente a Carrù, aveva bisogno di un finanziamento di 7.500 euro per una ristrutturazione e, navigando su internet, era riuscita a trovare una finanziaria che le avrebbe dato diecimila euro al tasso del 2%.

Convintasi che quella fosse una proposta vantaggiosa, la donna si mise in contatto e si accordò con un fantomatico avvocato romano, che poi le inviò tramite posta elettronica tutta la documentazione necessaria per avviare la pratica.

L’avvio del prestito, però, era subordinato ad alcuni versamenti su una carta Poste pay. “Subito sono partiti con 250 euro- ha spiegato in tribunale -. Fino ad arrivare ad una richiesta di 1100 euro che mi era stata giustificata dicendo che, visto che la banca a cui si appoggiavano era francese, avrebbero dovuto pagare alcune tasse per far rientrare i finanziamenti in Italia. La pratica iniziò ad ottobre del 2019. I primi di dicembre, dopo aver versato 4.000 euro senza ricevere il prestito, mi rivolsi alla polizia per denunciare il fatto”.

A seguito delle indagini, si venne a scoprire che i soldi della carrucese erano andati a finire sulle carte Poste pay di due donne, S.A., albanese, e D.S.M., di Trapani, ora imputate in tribunale a Cuneo con l’accusa di truffa.

“Me le aveva presentate l’avvocato come sue colleghe - ha proseguito la ventottenne -. Avevano anche messo delle scadenze per i versamenti: se non le avessi rispettate, l’importo sarebbe aumentato. Subito non mi sono insospettita, perché mi avevano mandato tramite posta elettronica tutta la documentazione della banca francese, anche la carta intestata dell’avvocato romano.

Quando poi dissi che non avrei più versato niente, ricevetti una chiamata da una persona con accento straniero, che cercò di convincermi a fare un ultimo versamento. Dissi che mi ero rivolta alla Polizia. Anche dopo la denuncia hanno continuato a chiamarmi e a farmi proposte di finanziamento da questo sito. Forse non si sono resi conto che sono la stessa persona che li ha denunciati”.

L’udienza è stata rinviata al 29 febbraio 2024.