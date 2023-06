8 migliori app di tracciamento per la famiglia

Un'app di tracciamento per la famiglia ti permette di essere sicuro che i tuoi cari siano sempre al sicuro. La famiglia significa molto per la maggior parte delle persone: un tipo speciale di amore che alcune persone vivono solo nel contesto familiare li lega. Pertanto, non sorprende che alcune persone facciano il massimo per la sicurezza della propria famiglia: le app di tracciamento per la famiglia consentono agli utenti di localizzare i loro cari, garantendo la loro tranquillità.

Come funzionano le app di tracciamento per la famiglia?

Un'app di tracciamento per il cellulare aiuta l'utente a localizzare la persona controllata in tempo reale. Che il tuo caro utilizzi un iPhone o un dispositivo Android, l'app ti permette di conoscere la sua posizione in qualsiasi momento.

La maggior parte delle app di tracciamento per la famiglia utilizza il GPS per tracciare la posizione dei membri della tua famiglia, il che significa che puoi vedere dove si trovano in ogni momento, purché abbiano il telefono con loro. Inoltre, alcune app di tracciamento per la famiglia offrono funzioni aggiuntive, come la possibilità di vedere dove i membri della tua famiglia sono stati, impostare un geo recinto (geofence) e ricevere notifiche se qualcuno esce o entra in una zona geografica predeterminata.

Migliori app di tracciamento per la famiglia

Sebbene siano disponibili molte app per il tracciamento delle attività membri della famiglia, alcune sono migliori di altre. Inoltre queste app hanno caratteristiche, funzionalità e prezzi diversi. Potresti anche trovare app gratuite per il tracciamento della famiglia online: tuttavia le app gratuite non sono sempre sicure e gli esperti consigliano di affidarsi solo a servizi premium. Ecco le migliori app di tracciamento per la famiglia.

1. GEOfinder

GEOFinder utilizza un numero di cellulare per localizzare una persona cara: questa app spia telefono offre un approccio innovativo al tracciamento della posizione. Una volta registrato il tuo account e pagato il servizio, puoi individuare la persona desiderata in pochi secondi inserendo il suo numero di telefono. L'app funziona inviando al numero da controllare un messaggio di testo simile a uno dei tipici messaggi generati dai sistemi di servizi per cellulare. Il messaggio contiene un link e quando il destinatario fa clic su di esso, i dati sulla sua posizione vengono inviati a GEOFinder

Poiché si tratta di un servizio basato sul web non è necessario scaricare o installare alcuna app: quindi non serve avere un accesso fisico allo smartphone da controllare. E l'app è assolutamente anonima, il che significa che puoi tracciare tuo figlio adolescente senza che lui lo sappia. GEOFinder funziona con tutti i modelli di smartphone e con tutti gli operatori di telefonia.

2. Life360

Life360 è tra le app di tracciamento familiare più popolari disponibili sul mercato. Ha un'interfaccia semplice e offre funzionalità come il tracciamento della posizione GPS, il georecinto, un pulsante di SOS che invia le informazioni sulla posizione del telefono a un contatto sicuro in caso di pericolo e altre funzioni ancora. Questa app aiuta i membri della famiglia a rimanere collegati grazie alla sua funzionalità di condivisione della posizione su una mappa di ciascun membro della famiglia. Inoltre puoi creare gruppi diversi e aggiungere persone per monitorare la loro posizione. L’app ti consente anche di visualizzare la cronologia delle posizioni dei membri del gruppo.

Inoltre puoi accedere al suo sito web dell’app per tracciare la posizione di un dispositivo smarrito. L'app offre più funzionalità di sicurezza rispetto ad altre app che si limitano a tracciare la posizione di un telefono. Per esempio può inviare una notifica a contatti di emergenza specifici o chiamare un'ambulanza in caso di incidente.

3. SpyStealth

SpyStealth è un’app che permette di tracciare la posizione di uno smartphone senza essere scoperti: puoi tracciare la posizione del dispositivo su cui è installata utilizzando la tecnologia GPS. Una volta installata e configurata l'app sul dispositivo di un familiare, puoi utilizzarla per monitorare la sua posizione e la cronologia dei luoghi visitati. Per i sistemi iOS, la configurazione dell'app richiede la password e l'username di iCloud del proprietario del dispositivo. Inoltre prima di installare l’app bisogna effettuare il jailbreak del dispositivo. Grazie a questa app si può tracciare la posizione di un dispositivo Android senza bisogno di eseguire il root.

Molte persone preferiscono questa app di tracciamento della posizione per la sua precisione e velocità, in quanto aggiorna i dettagli relativi alla posizione del dispositivo controllato quasi in tempo reale. Inoltre puoi utilizzare questa app per tracciare fino a cinque dispositivi.

4. Find My Friends: l’app di controllo per la famiglia

Find My Friends è un'ottima app di tracciamento familiare per gli utenti di iPad, iPhone e iPod. Ha un'interfaccia semplice ed è l'app di tracciamento predefinita sui dispositivi iOS e Apple Watch. Consente agli utenti di aggiungere i propri contatti preferiti e condividere la propria posizione. Le nuove versioni dell’app supportano anche i sistemi macOS, tramite l’accesso con ID Apple.

Per iniziare a utilizzare questa app:

● Apri l'app Find My Friends

● Tocca "Aggiungi".

● Seleziona le persone con cui desideri condividere la tua posizione.

Puoi anche inserire l'ID Apple per inviare un messaggio di richiesta al contatto per abilitare la condivisione della posizione in modo da poterlo tracciare. Inoltre l'app offre funzioni uniche, perché permette di tracciare la posizione di un dispositivo anche quando non è connesso alla rete.

Fra i vantaggi di questa app c’è la possibilità di tracciare la posizione non soltanto degli iPhone, ma di tutti gli altri dispositivi che utilizzano sistemi iOS, come per esempio gli Apple Watch.

5. Google Family Link

Google Family Link è anche tra le migliori app di tracciamento per famiglie. Ti permette di monitorare il dispositivo di tuo figlio integrandosi con il suo account Google. Utilizzando questa app puoi supervisionare una buona parte dell’attività dello smartphone di tuo figlio. Questa app si distingue perché la persona controllata non deve condividere la sua posizione, perché l'app aggiorna la posizione dello smartphone in background. In questo modo Google Family Link ti permette di tracciare la posizione di tuo figlio in qualsiasi momento.

Oltre alla condivisione della posizione, l'app ti consente di impostare limiti di tempo di utilizzo del dispositivo controllato e di bloccare il download delle app da Google Play. Riceverai un messaggio che richiede la tua approvazione ogni volta che lo smartphone controllato cerca di scaricare un'applicazione: senza la tua autorizzazione le app non possono essere scaricate e installate.

6. Find My iPhone

Find My iPhone è tra le migliori app di tracciamento familiare per i dispositivi iPhone. Si tratta di un’app dedicata da Apple, che permette non solo di tracciare la posizione dei diversi iPhone dei membri della famiglia, ma anche di ritrovare gli iPhone smarriti. Dopo aver tracciato il dispositivo smarrito, è possibile resettarlo per proteggere le informazioni personali.

Questa app consente ai genitori di controllare i dispositivi dei loro figli come funzionalità di tracciamento integrata di iPhone: per essere efficace è necessario che sia attività la funzionalità Find My iPhone nella memoria iCloud per utilizzarla: basta un semplice clic per attivarla. Una volta completata la registrazione, lo schermo visualizza una mappa che mostra la posizione dei membri della famiglia.

7. Verizon Smart Family

Verizon Smart Family è un'app di tracciamento della posizione e di controllo familiare. Questa app di tracciamento è ideale per i genitori che vogliono monitorare come i loro figli trascorrono il tempo online e sui loro dispositivi. Dopo l'installazione l'app fornisce diverse informazioni sullo smartphone controllato, inclusi i contenuti che vengono visualizzati e la posizione del cellulare.

Questa app invia un messaggio di testo o una notifica push al cellulare controllato per informare che qualcuno sta monitorando l’attività web e le app utilizzate. Verizon Smart Family ti permette di tenere sotto controllo i membri della famiglia e ricevere avvisi nel momento in cui arrivano a destinazione. È disponibile in due pacchetti, Smart Family e Smart Family Premium, al costo rispettivamente di 4,99 dollari al mese e 9,99 dollari al mese.

8. Sprint Family Locator

Sprint Family Locator è un’app di tracciamento di posizione che consente agli utenti di tracciare fino a cinque dispositivi contemporaneamente. Il suo principale vantaggio è che non è necessario installarlo sul dispositivo che si desidera tracciare. Questa app, che prevede una prova gratuita di 15 giorni, funziona inviando una richiesta tramite un messaggio di testo alla persona di destinazione.

Questo tracciatore di posizione ti aiuta a tracciare la cronologia delle posizioni, avvisandoti in qualsiasi momento sulla posizione del telefono controllato. Fra le informazioni che l’app ti invia ci sono l'indirizzo delle posizioni: c’è la possibilità di creare una zona proibita sulla mappa e ricevere notifiche quando il telefono controllato vi accede. In questo modo puoi effettuare rapidamente controlli regolari sui membri della tua famiglia per garantire la loro sicurezza.

Conclusioni

Oltre 17.000 bambini sono stati segnalati come scomparsi in Italia l'anno scorso: i due terzi dei bambini in fuga hanno un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. Queste statistiche spingono molti genitori a utilizzare app di tracciamento per famiglie per garantire la sicurezza dei propri figli. Se sei un genitore preoccupato per la sicurezza dei tuoi figli, scegli una di queste app per iPhone e Android per controllare la posizione dei membri della famiglia e garantire la loro sicurezza.