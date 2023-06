“Basket bond” sistema Confindustria: opportunità di finanziamento degli investimenti per le imprese

Al fine di favorire il finanziamento di progetti di investimento orientati allo sviluppo, favorendo il ricorso delle imprese a forme di finanza alternativa e il rafforzamento della loro struttura finanziaria, Confindustria e Piccola Industria, in collaborazione con RetImpresa e con Confindustria Cuneo, promuovono la realizzazione di un Basket bond di sistema dedicato alle Pmi e alle Mid Cap. L’iniziativa verrà presentata venerdì 16 giugno alle ore 11.00 in Sala Michele Ferrero (via Vittorio Bersezio 9, Cuneo).

«Per la prima volta – dichiara Elena Boretto, direttore amministrativo finanziario Confindustria Cuneo – Confindustria propone alle aziende associate a livello nazionale un Basket Bond di sistema. Si tratta di un’opportunità sia per le Pmi, sia per le Mid Cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499, ndr) di finanziare i loro progetti di investimento tramite il ricorso ad uno strumento finanziario complementare al canale bancario e che sfrutta i benefici della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. Si tratta di un portafoglio di obbligazioni emesse dalle aziende interessate di importo tra i 2 milioni e i 6,25 milioni di euro, di durata fino ad un massimo di 8 anni e con un preammortamento compreso tra i 12 e 24 mesi. Durante l’evento di venerdì 16 giugno alle ore 11 presso la sede dell’Associazione saranno presentate tutte le caratteristiche dell’operazione, i requisiti e le modalità per poter accedere».

Ecco nel dettaglio il programma ed i relatori:

Apertura dei lavori

Alberto Biraghi, Presidente Piccola Industria Confindustria Piemonte e Confindustria Cuneo

Basket bond Confindustria: Le ragioni di un’iniziativa di sistema

Pasquale Lampugnale, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria; Presidente Piccola Industria Confindustria Campania

Presentazione Basket Bond Sistema Confindustria

Massimo Fabiano, Director, Banca Finint, Alberto Trivelli, Associate, Banca Finint

Il ruolo degli investitori

Pierpaolo Proietti, Senior Banker Special deal e Finanza Innovativa Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno

Testimonianze di imprese emittenti

Raimondo Casali, CFO Ekoru Srl, Tania Zanatta, CFO Aton S.p.A Società Benefit

Sessione Q&A

Coordina Elena Boretto, Direttore Amministrativo Finanziario Confindustria Cuneo

Per partecipare al convegno, le imprese associate e gli avvocati possono iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario.