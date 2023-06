Vuoi trascorrere una vacanza estiva perfetta tra mare, spiaggia, natura e relax? Gli Hotel Metropol ed Eden Park a Diano Marina sono la scelta ideale per te!

Diano Marina è una perla della Riviera Ligure di Ponente, dove puoi immergerti nelle acque cristalline del mare, rilassarti sulle spiagge incantevoli e godere della bellezza naturale incontaminata. Qui troverai il perfetto equilibrio tra pace e divertimento, adatto a tutte le età.

Trascorri un'estate da sogno presso gli Hotel Metropol ed Eden Park, con due offerte di alloggio esclusive per rendere il tuo soggiorno indimenticabile.

L'Hotel Metropol di Diano Marina è una moderna struttura a 4 stelle, situata in posizione privilegiata a pochi passi dalla passeggiata a mare e dal centro cittadino. Recentemente rinnovata ed ampliata offre il massimo comfort ai suoi ospiti con camere luminose, piacevolmente arredate, dotate di ogni comfort e con splendida vista panoramica sul Golfo.

L'hotel è caratterizzato da un'eleganza raffinata e una grande attenzione ai dettagli, con una vasta scelta di servizi tra cui un eccellente ristorante, spiaggia privata gratis, due piscine, magnifico giardino, terrazza panoramica, servizio navetta e parcheggio riservato.

L'Hotel Eden Park, situato in una villa dei primi del '900 affacciata sull'ampia spiaggia privata, offre una vasta scelta di servizi e attenzioni ai propri ospiti. Questa villa unica nel suo genere si trova in un parco privato che si affaccia direttamente sul mare, offrendo il luogo perfetto per una vacanza indimenticabile.

L'Hotel Eden Park è ideale per chi desidera andare dalla camera direttamente in spiaggia in ciabatte senza dover attraversare la strada. La struttura è dotata anche di piscina privata, un ottimo ristorante, camere da letto molto confortevoli provviste di tutti i servizi richiesti ad un hotel 4 stelle, parcheggio privato e spiaggia gratis.

Non lasciarti sfuggire l'occasione di prenotare il tuo soggiorno nella Riviera dei Fiori e vivere una vacanza memorabile tra momenti di relax e divertimento in queste due strutture ricettive esclusive.

Per maggiori informazioni o prenotazioni puoi contattare:

l'Hotel Metropol al 0183495545 o tramite mail: info@hotelmetropol.com, oppure visitare il Sito e le pagine Facebook e Instagram

l'Hotel Eden Park al 0183403767 o tramite mail: info@edenparkdiano.it, oppure visitare il Sito e la pagina Facebook