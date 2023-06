Cinema all'aperto, rassegne teatrali, musica e storia e tanto altro: estate ricca di eventi a Finale Ligure

“Per l’estate 2023 vogliamo offrire una selezione sempre più accurata di grandi appuntamenti che animino, promuovano e valorizzino il territorio finalese, richiamando e coinvolgendo cittadini e turisti di tutte le età”. Così il sindaco Ugo Frascherelli e Clara Brichetto, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Finale Ligure, presentano il calendario delle manifestazioni estive, che si svolgeranno da giugno a settembre nei quattro rioni finalesi, tra l’atteso ritorno di eventi diventati ormai tradizionali e tante novità.

Nella suggestiva cornice della Fortezza di Castelfranco, prende il via martedì 20 giugno, CINEMA IN CASTELLO - Rassegna tra le mura: storie di corti, favole e castelli: cinque titoli della storia del cinema ambientati in scenari da favola tra narrazioni picaresche e antiche tradizioni fiabesche, quali L’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam (20 giugno), Marie Antoinette di Sofia Coppola (27 giugno), Il racconto dei racconti di Matteo Garrone (18 luglio), La Favorita di Yorgos Lanthimos (1 agosto), Monty Python e il Sacro Graal di Terry Jones e Terry Gilliam (29 agosto). Le proiezioni, a cura dell’Associazione Nuovofilmstudio, sono a ingresso libero e iniziano alle 21.30.

Dal 25 giugno torna la rassegna “Un libro per l’estate”, organizzata dall’Associazione Cento Fiori Eventi. In programma 24 incontri in piazza San Giovanni, con tanti ospiti tra cui, solo per citarne alcuni, Selvaggia Lucarelli (25 giugno), Dario Bressanini (8 luglio), Nando Dalla Chiesa (9 luglio), Alessandro Milan (14 luglio), Fabrizio Gatti (29 luglio), Cinzia Leone (12 agosto).

Giovedì 29 giugno si svolgeranno poi i tradizionali festeggiamenti di San Pietro, a cura della Compagnia di San Pietro: i falò sulla spiaggia e la processione della statua del Santo per le vie del paese, portata a spalla e fatta ballare dai pescatori, portata prima alla spiaggia dei Bianchi e poi a quella dei Neri, per il saluto al mare.

Sempre a cura della Compagnia di San Pietro, quattro appuntamenti cinematografici per la rassegna “Filmalmare”, nella spiaggia antistante piazzale Buraggi, in quattro mercoledì di luglio e agosto.

Finale Marina ospiterà tre date della settima edizione del Riviera Jazz & Blues Festival, organizzato da Raindogs House: il 5 luglio in piazza San Giovanni True Loves (USA), il 22 luglio in piazza Vittorio Emanuele James Senese Jnc e il 4 agosto in Piazzale Buraggi Pokey Lafarge + Veronica Sbergia e Max De Bernardi. Mentre il 16 luglio in piazza San Giovanni si svolgerà il live show di Gabriele Amenduni “Il coraggio di un sogno”: uno spettacolo originale sulle note di grandi classici italiani con aneddoti, racconti, poesie, e monologhi.

Ferragosto a Finale Marina sarà poi all’insegna della musica giovane, con il Finale Free Fest, festival nato all'insegna della partecipazione culturale gratuita e dell’intrattenimento aperto e accessibile: martedì 15 agosto va in scena il cantautore e polistrumentista torinese Anthony Sasso mentre mercoledì 16 agosto sarà la volta dei Tropea, finalisti all’edizione 2022 di X Factor, con il loro “Spring inferno tour estate 2023”.

Tanti gli eventi anche a Finalborgo, dove sabato 24 giugno si svolgerà l'ormai tradizionale “Notte Romantica”, iniziativa promossa dall’Associazione Borghi più Belli d’Italia e organizzata con il supporto dell’associazione Finalborgo.it, che ripropone anche la “Notte dei Tarocchi”, il 12 e 13 agosto.

Dal 25 giugno al 2 settembre torna a Forte San Giovanni la rassegna di tetro itinerante “Il Forte degli Artisti”, promossa dall’associazione Baba Jaga, con diversi appuntamenti in calendario, tra cui lo spettacolo I Guardiani del Forte, realizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria. Sempre a cura di Baba Jaga, il Teatro delle Udienze e Forte San Giovanni diventeranno scenario di divertenti cacce al tesoro ed Escape Room dedicate alle famiglie.

In attesa del prestigioso Concorso internazionale di musica da camera “Palma d’oro”, che nel mese di settembre giungerà alla sua 49ª edizione, i Chiostri di Santa Caterina ospiteranno due eventi organizzati dall’Associazione Palma d’Oro con l’intento di valorizzare gli aspetti terapeutici dell’espressione artistica: “Intervista con Pirandello. Un personaggio in cerca d’autore” (2 luglio) e “Miracoli. Qualcosa di straordinario accade ogni giorno” (18 luglio).

Dal 7 al 9 luglio, si svolgerà l’ottava edizione di Burtomics, con tantissime novità e grandi ospiti: aree dedicate al mercato, agli artisti e ai fumettisti, scuola di magia e cacce al tesoro a tema Harry Potter, area Lego, Accademia supereroi, escape room, cosplay, mostre e spettacoli, concerti e incontri con doppiatori quali Mino Caprio e Pietro Ubaldi.

Ai Chiostri di Santa Caterina, Teatro Pubblico Ligure porta in scena tre spettacoli teatrali con grandi interpreti: La Buona Novella di Fabrizio De André, da un’idea di David Riondino con la collaborazione di Fabio Battistelli (martedì 11 luglio); Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, con Tullio Solenghi e Corrado Bologna, diretti dal regista Sergio Maifredi (domenica 30 luglio); Dichiarazioni d’amore con Beppe Gambetta e Andrea Nicolini, per la regia Sergio Maifredi. Da segnalare inoltre, sempre a cura del Teatro Pubblico Ligure insieme alla Direzione Regionale Musei Liguria, lunedì 17 luglio al Forte San Giovanni lo spettacolo Il grande racconto del labirinto. Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa.

Nel mese di agosto, tra Forte San Giovanni, la Fortezza di Castelfranco e la chiesa medievale di San Lorenzo a Varigotti, nell’ambito della dodicesima edizione del Voxonus Festival. Dalle Alpi al Mare, si svolgeranno cinque concerti, nati dalla collaborazione tra Orchestra Sinfonica di Savona, Comune di Finale Ligure, Direzione Regionale Musei Liguria e le associazioni del territorio.

Da giovedì 24 a domenica 27 agosto torna anche l’atteso appuntamento con “Viaggio nel Medioevo - Viagem Medieval”: quattro giorni nel Medioevo, con l'intervento di oltre trecento fra figuranti, artisti, giocolieri, mangiafuoco, attori, acrobati, spadaccini, arcieri, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, a cura dell’Associazione Culturale Centro Storico del Finale con la collaborazione della Compagnia Teatrale Portoghese Almanach.

Tanti infine gli appuntamenti musicali, a cura della Società Filarmonica di Finalborgo, delle Associazioni Accademia Musicale del Finale, Scuola Pianistica Ateneum.

Per scoprire la storia del territorio, il Museo Archeologico del Finale e il Museo Diffuso del Finale propongono per tutta l’estate un ricco calendario di iniziative, tra archeologia, natura, benessere, escursioni e attività didattiche. In programma, tanti laboratori per bambini, per giocare e rivivere il passato in Museo e all’aperto, visite guidate alla Caverna delle Arene Candide, aperture straordinarie del Campanile di Santa Caterina e delle celle carcerarie, della Cappella di Santa Maria degli Oliveri e del teatro Aycardi, con la mostra 'Nobili a teatro'. Da segnalare anche la mostra "AmberArt - Un viaggio tra Scienza e Bellezza", che dal prossimo 17 giugno nelle sale del Museo Archeologico accompagnerà i visitatori nell’esplorazione visuale delle inclusioni racchiuse all’interno di innumerevoli campioni di ambra provenienti da tutti i continenti. Insetti, foglie, fiori, piccoli vertebrati… animali e piante splendidamente fotografati dal geologo finalese Enrico Bonino.

A Finalpia saranno tante le iniziative promosse dall’associazione I Garosci de Pia, dalla musica anni 70/80/90 ai cartoon, con particolare attenzione a un pubblico di famiglie, oltre ad eventi suggestivi quali i concerti all’alba e al tramonto sul molo. Torna inoltre la rassegna “Concerti dell’Abbazia”, promossa dall’Associazione Palma d’Oro nei chiostri dell’Abbazia benedettina.

Grazie all’associazione Varigotti Insieme, anche il borgo saraceno sarà animato da tante iniziative, dagli appuntamenti musicali organizzati al Centro Roberto Fontana ai concerti sul molo, nelle piazzette e sulla Spianata della Torre, spaziando tra i più diversi generi musicali, tra cori, spiritual, Melodie sotto le stelle dalla canzone napoletana alla romanza popolare, musica country, jazz, classica, rock e folk. Da segnalare anche gli appuntamenti del Wroom Fest e la festa patronale di San Lorenzo.

Tra Finalpia e Varigotti torna infine la rassegna di teatro e musica in riva al mare “Riva Baciata”, promossa dall’associazione “In Dialogo”, con spettacoli e artisti sempre diversi, per offrire al pubblico di tutte le età un appuntamento con l’arte e con l’ambiente.

Il calendario completo e sempre aggiornato degli eventi estivi a Finale Ligure è disponibile online al sito https://visitfinaleligure.it/eventi/