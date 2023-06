Sostenibilità e fashion consapevole: arriva a Busca lo “Swap Party & Open House"

Busca si prepara al "Swap Party & Open House", il nuovo evento di Andirivieni organizzato in collaborazione con gli amici di Swap Party Torino: una giornata dedicata alla sostenibilità, al fashion consapevole e alla scoperta del nostro cohousing.



Appuntamento domenica 18 giugno, nel giardino e nei locali del cohousing di Andirivieni (viale padre Angelico da None 4), dalle ore 14 alle ore 21, con un aperitivo per concludere la giornata.



“Lo swap party - raccontano gli organizzatori - è un'opportunità per dare una seconda vita a vestiti, accessori, libri, gioielli e borse che non si utilizzano più, scambiandoli con altre persone, creando un nuovo ciclo di utilizzo e contrastando l'impatto del fast fashion. Sarà un momento di condivisione e incontro, di ricerca di pezzi unici e un’occasione per esplorare nuovi stili. Durante l’evento ci saranno workshop creativi in cui personalizzare i capi appena scambiati”.



L’evento prevede anche l'open house, con la visita dei locali del cohousing: i partecipanti potranno infatti vedere da vicino come si vive al suo interno e scoprire l’abitare collaborativo. “Al momento nel cohousing sono disponibili alcuni posti liberi e attraverso l’evento invitiamo chiunque sia interessato o curioso, a venirci a trovare”.



Andirivieni è un’organizzazione nata nel 2022 a Busca e l’evento "Swap Party & Open House" è aperto a tutti. Per quanti sono interessati a uno stile di vita più sostenibile, alla moda consapevole e a un nuovo modo di abitare, quella di domenica sarà un'opportunità davvero importante.



Per info è possibile contattare Andirivieni tramite i profili Facebook e Instagram (@andirivienicohousing), con una mail a info@andirivienicohousing.com.