Cinquanta ragazzi delle superiori al torneo “Rugby di Classe” a Mondovì

La prima edizione del torneo “Rugby di Classe” è stata un successo. L'evento si è svolto nella mattinata di martedì 6 giugno presso il campo da gioco, già in uso dalle Scuole Secondarie, di Via del Molino di Borgato a Mondovì come evento conclusivo del progetto “palla ovale nel Monregalese”.

Tre gli istituti coinvolti: IIS Giolitti Bellisario - Istituto alberghiero “G.Giolitti”, Liceo Scientifico Sportivo “Vasco Beccaria Govone”, e Istituto di Istruzione Superiore “G.Cigna”.

Si sono sfidate sei squadre (circa 50 ragazzi) in un torneo di Tag Rugby che è uno degli svariati giochi che si possono praticare con la palla ovale ed è totalmente privo di contatto, in questo modo la pratica è accessibile a tutti, eliminando le differenze di età, genere, stato di sviluppo fisico e abilità. Il TAG RUGBY viene giocato indossando all’altezza della vita una cintura di velcro alla quale sono legate due nastri al di sopra delle anche. Per ostacolare l’avversario, la difesa deve “strappare” uno dei nastri al portatore di palla avanzante. Questo sostituisce il placcaggio del rugby classico e impone al giocatore che ha subito il “tagging” di passare velocemente il pallone a un altro compagno. Obiettivo, ovviamente, fare più mete degli avversari.

I primi ad essere iscritti nell’albo d’oro del torneo “Rugby di Classe” sono i ragazzi del Liceo Scientifico Sportivo “Vasco Beccaria Govone”, capitanati da Andrea 'allegria' Cellario che ora avranno l’onore di custodire il trofeo fino all’edizione del prossimo anno.

“Un grande traguardo per la nostra società che, attraverso un intenso e protratto lavoro di collaborazione interna e con gli istituti, è riuscita a proporre e concretizzare un evento che, anche grazie al patrocinio del comune di Mondovì, per la prima volta si è visto nel Monregalese”, dichiarano dal Val Tanaro Rugby.

Il torneo è stato reso possibile grazie a tutti i sostenitori: FIR Piemonte nella persona di Giulia Prelato, GOODFOOD SELF SERVICE che ha preparato i panini da distribuire durante il terzo tempo, SILVIO BESSONE - PURO CIOCCOLATO che ha offerto ai partecipanti dolci di cioccolato, SA.NI.CART SNC che ha coperto le spese di panini e bevande, REMMETI che si è occupata della realizzazione di adesivi da regalare ad ogni partecipante

Il progetto “Palla Ovale nel Monregalese” è stato messo in piedi dal Val Tanaro Rugby ASD tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. Scopo principale è stato quello di avvicinare il più possibile i bambini e ragazzi al gioco, passando attraverso momenti ludici e divertenti con l’obiettivo principale di diffonderne lo spirito fortemente educativo