Oggi, 14 giugno, si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

“Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”, è il messaggio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che si celebra proprio oggi, 14 giugno.

L'occasione giusta per sensibilizzare quante più persone sulla tematica dell'altruismo e sull'importanza della donazione periodica.

E poi c'è chi, come questa ragazza diciottenne in foto che vuole restare anonima, ha scelto di donare per la prima volta il sangue proprio in questa giornata.

“Ringrazio lei e tutti i donatori per il loro impegno – commenta il presidente Avis Borgo Renzo Fronti -. Donare è un gesto di solidarietà incondizionata che può salvare molte vite. Il bisogno di sangue ed ecomocomponenti non si ferma mai e per questo è importante dare il proprio contributo periodicamente”.



Ecco quali sono i requisiti richiesti per cominciare a donare il sangue.

Per candidarsi a diventare donatori occorre avere tra i 18 e i 60 anni. Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute. Il peso non deve essere inferiore ai 50 kg, uno stato di salute buono e uno stile di vita corretto.

L’idoneità alla donazione del sangue viene stabilita da un medico mediante un colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.