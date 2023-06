Partita di successo quella delle “Farmacie ad alta Vitamina C” per Candiolo

“Farmacie ad alta Vitamina C ha dimostrato che il mantenimento dello stato di salute dei cittadini passa anche dalle farmacie”. Così Jacopo Busso, titolare della farmacia “San Rocco” di Bra e referente della categoria all’interno di Ascom Bra, ha commentato il recente successo della campagna promossa dalle otto farmacie cittadine a sostegno dell’ambiziosa e ormai ben nota charity “Maratona per Elisa” destinata a finanziare un progetto di Ricerca applicata dedicato ai tumori femminili a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca su Cancro di Candiolo, attivata da Ascom Bra.

Un forte rilancio sull’importanza della vitamina C nell’alimentazione a favore della prevenzione anticancro comunicato attraverso la distribuzione in farmacia del minibook “Confessione di una vitamina”, firmato da Fata Zucchina (Renata Cantamessa) e avvallato dalla SIC-Società Italiana di Cancerologia. “Nell’ambito di un ruolo che è in continua evoluzione, e non si limita più alla sola sfera sanitaria – ha proseguito Busso - la farmacia di prossimità interpreta oggi un paniere di valori e servizi che vede in prima linea l’informazione e la promozione di comportamenti positivi, accanto a forme innovative di salvaguardia e monitoraggio della salute, come quella proposta attraverso questa campagna”.

Se la prevenzione primaria in Italia non è presidiata da nessun un attore protagonista, ben vengano dunque tutte le declinazioni plurali ad alta capillarità e coesione, come quella interpretata dalle farmacie braidesi, per la prima volte unite da un unico cappello a livello locale. “Il messaggio di ritorno dei cittadini e dei clienti ha dimostrato una grande capacità di efficacia e di coinvolgimento positivo di questa iniziativa – ha sottolineato il farmacista Flavio Bainotti - tanto in termini di comunicazione, quanto di sensibilizzazione sul fronte della prevenzione attraverso una corretta alimentazione e sul sostegno attivo alla Ricerca oncologica”.

Il format dei “farmacisti di territorio” è dunque un tassello fondamentale nella resilienza sanitaria, come ha ribadito Luigi Barbero di Ascom Bra: “Se la pandemia ci ha insegnato a fare tesoro del ruolo assunto dalle farmacie nell’architettura di nuovi modelli socio-sanitari previsti dallo stesso PNRR, il volano della nostra Maratona per Elisa sta via via evidenziando l’importanza di un cambiamento culturale, prima che strutturale, all’interno di una filiera della prevenzione che non si limita a un elenco di prescrizioni, ma parte dalla terra e arriva fino ai servizi”.

Tra le otto “farmacie ad alta Vitamina C” di Ascom Bra, nella raccolta benefica si sono distinte la San Rocco, la Bainotti e la Dalmasso.