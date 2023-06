Ginnastica Mondovì: tre campionesse regionali AICS nella ritmica (FOTO)

Il circuito Aics di Ginnastica Ritmica si conclude con la Terza Gara Regionale svoltasi a Cuneo che apre le porte al Campionato Nazionale.

Al termine di una giornata ricca di soddisfazioni ben tre atlete della Ginnastica Mondovì sono salite ancora una volta sul podio per l'attribuzione del titolo di Campionesse Regionali di specialità previsto per le categorie individuali come somma dei risultati ottenuti nelle tre gare svoltesi nel Verbano, a Candelo e a Cuneo.

Nelle Junior D Specialità della Clavette Alessia Gerbino, nella Specialità del Cerchio Asia Pisica e nella categoria Senior Specialità Fune Anna Marchisio. Nella 3° ed ultima Prova Regionale brillanti risultati in tutte le categorie con 4 vittorie e molti podi.

Nella categoria Junior D sul primo gradino del podio si piazza un'impeccabile Ambra Grazzi che conquista il suo primo oro individuale al Cerchio seguita da un'elegante Virginia Lovera che ottiene il bronzo. Buon 6^ posto per Veronica Giovannini, 8^ posto a parimerito per Salamone Alessia e Lucia Casi che riescono ad entrare nella top ten.

Nella Specialità delle Clavette l'eccellente esecuzione di Alessia Gerbino che si è distinta per la grande abilità nel maneggio la fa salire sul gradino più alto del podio, è argento per Virginia Lovera che si distingue per la sua armonia d'esecuzione; un meritato 5^ posto per Ambrogio Angelina impegnata come sempre. Nelle Individuali Senior Specialità Fune Anna Marchisio chiude nuovamente al 1^ posto con questo attrezzo che sa ormai condurre con crescente abilità.

Nelle gara a Coppie 1^ fascia le ottime ed espressive Elena Prandi ed Hava Sejfulji con la loro routine al corpo libero, si riconfermano d'argento. Si classificano in 4^ posizione le brave Giorgia Capella e Anna Ramondetti al loro esordio in questa specialità.

In 2^ fascia ancora uno splendido oro per Maddalena Carle e Aurora Riberi con il loro esercizio in coppia al cerchio; argento per Anna Cavarero ed Elena Rakaj che rivelano una ritrovata sintonia e buon bronzo parimerito per Claudia Isola e Maria Vandini; 5^ posto in classifica di specialità per Ambrogio Angelina e Veronica Giovannini in gara con nastro e cerchio due attrezzi difficili da manovrare in coppia.

Nella categoria Giovani, con molta verve eseguono il loro esercizio a squadra a corpo libero, le piccole della nostra Società - Sara Begliatti, Matilde Bellino, Nicole Brunengo, Giulia Dardanello, Noemi Di Muro, Lavinia Lovera, Noemi Robaldo e Lucia Zuccali - ottenendo il 7° posto.

Nella categoria Junior con la loro squadra ai cerchi, Alessia Gerbino , Ambra Grazzi e Asia Pisica , riconfermano, per la terza volta consecutiva, l'oro di specialità dimostrando una grande sincronia d'insieme.

Nella gara Senior terzo gradino del podio per la squadra di Claudia Isola, Anna Marchisio e Maria Vandini che eseguono con grande empatia il loro difficole esercizio con cerchi e fune.

Ora tutte le ginnaste saranno accompagnate dalle Tecniche Bernelli e Ghibaudo alla loro prova più attesa ed importante: i Nazionali.