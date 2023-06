Il Cuore oltre il Muro: sabato torneo inclusivo di calcio a 5 a Cavallermaggiore

E' arrivato il momento: si rimette lo stemma del calcio femminile fortemente rivoluto dalle giocatrici che per anni hanno militato a Cavallermaggiore nella storica squadra di calcio femminile locale.

La giornata prescelta è sabato 17 giugno allo stadio San Giorgio: il programma di quella che le organizzatrici vogliono essere una giornata di festa prenderà il via alle 14.30 con l'inaugurazione del nuovo stemma dipinto a cura dell'artista Micaela Calliero.

A seguire si svolgerà un piccolo torneo di calcio a 5 inclusivo con il Torino Fd ONLUS, la vecchia Junior Cavallermaggiore e altre squadre di ragazze che si affronteranno con le maglie di varie associazioni del territorio.

Ad allietare il pomeriggio di sport e divertimento saranno inoltre presenti la Pro Loco cittadina, che curerà l'area food & drink e la società di Football americana locale dei Vikings che ha organizzato un open day per ragazzi ragazze over 15 in cui verrà fatto provare ai partecipanti il football americano senza contatto.

L'invito a partecipare all'evento è esteso a tutta la cittadinanza.

L'evento sportivo, patrocinato dal comune, è reso possibile grazie alla disponibilità delle associazioni Mai+Sole, Sport in, L'Ora di generosità e Pro-Tetto migranti, ASD Sporting Cavallermaggiore, Cavallermaggiore 2014 e Croce Rossa di Racconigi.